Pique de energia atinge bairros em Vitória

A EDP Escelsa registrou no início da noite desta quinta-feira (26) uma oscilação no fornecimento de energia para alguns bairros de Vitória. Segundo a concessionária, minutos após o ocorrido, o fornecimento foi regularizado nas áreas afetadas. De acordo com a empresa, por volta das 18 horas, houve uma redução momentânea de carga, chamada de "oscilação de tensão", em bairros da capital capixaba, que causou por poucos minutos falta de energia.