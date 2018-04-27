Pique de energia atinge bairros em Vitória

A EDP Escelsa registrou no início da noite desta quinta-feira (26) uma oscilação no fornecimento de energia para alguns bairros de Vitória. Segundo a concessionária, minutos após o ocorrido, o fornecimento foi regularizado nas áreas afetadas. De acordo com a empresa, por volta das 18 horas, houve uma redução momentânea de carga, chamada de "oscilação de tensão", em bairros da capital capixaba, que causou por poucos minutos falta de energia.
Não houve registros de que a pane teria causado transtornos. A EDP Escelsa não soube divulgar com precisão quais zonas foram afetadas, mas informou que o provável motivo para o acontecido é de que algo teria atingido a rede elétrica. Técnicos da concessionária foram enviados para circular pela cidade para tentar identificar o motivo.