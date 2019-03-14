Piedade tem dia de oferta de serviços, oficinas e lazer para moradores

Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Piedade, em Vitória, será oferecido pela secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) da Prefeitura de Vitória no próximo sábado (16) a partir das 9h no Telecentro e no Centro de Convivência do bairro. Um evento com serviços para os moradores da, em Vitória, será oferecido pela secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) da Prefeitura de Vitória no próximo sábado (16) a partir das 9h no Telecentro e no Centro de Convivência do bairro.

Chamado de "Viva Piedade", o evento vai ofertar agendamento e encaminhamento para emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e certidões. Os moradores também vão poder realizar pré-inscrição para cursos de qualificação, cadastro no Sine, encaminhamento ao mercado de trabalho e inscrição no CadÚnico.

Durante o evento ainda, haverá oficinas de bijuterias e automaquiagem, além de gincana para as crianças no CMEI Carlita Correa Pereira. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental e Guarda Municipal vão estar o no local, além das apresentações culturais, danças urbanas e orientação sobre Direitos do Consumidor com um estande do Procon de Vitória.

PMES) e a bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade também farão apresentação no local. A Banda da Polícia Militar do Espírito Santo () e a bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade também farão apresentação no local.

A ação faz parte do comitê intergovernamental que é governado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) e pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH).

PROGRAMAÇÃO

Encaminhamento e agendamento de documentos

CPF e Certidões

Carteira de Identidade

Agendamento Carteira de Trabalho

Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Atualização e/ou inscrição do cadastro

Inscrição no Programa Adolescente Aprendiz

Pré-inscrição em cursos de qualificação

Observação: É necessário levar carteira de trabalho, Identidade, CPF e comprovante de residência

Oficinas

Bijuteria e amarração/turbante (observação: levar tecidos diversos usados ou novos)

Automaquiagem: 25 vagas. Inscrição por ordem de chegada

Procon

Orientação sobre direitos do consumidor

Atividades recreativas e culturais

Palestras

Apresentações culturais

Danças Urbanas

Orientação sobre direitos do consumidor