Piedade tem dia de oferta de serviços, oficinas e lazer para moradores

Um evento com serviços para os moradores da Piedade, em Vitória, será oferecido pela secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) da Prefeitura de Vitória no próximo sábado (16) a partir das 9h no Telecentro e no Centro de Convivência do bairro.
Chamado de "Viva Piedade", o evento vai ofertar agendamento e encaminhamento para emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e certidões. Os moradores também vão poder realizar pré-inscrição para cursos de qualificação, cadastro no Sine, encaminhamento ao mercado de trabalho e inscrição no CadÚnico.
Durante o evento ainda, haverá oficinas de bijuterias e automaquiagem, além de gincana para as crianças no CMEI Carlita Correa Pereira. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental e Guarda Municipal vão estar o no local, além das apresentações culturais, danças urbanas e orientação sobre Direitos do Consumidor com um estande do Procon de Vitória.
A Banda da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade também farão apresentação no local.
A ação faz parte do comitê intergovernamental que é governado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) e pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH).
PROGRAMAÇÃO
Encaminhamento e agendamento de documentos
CPF e Certidões
Carteira de Identidade
Agendamento Carteira de Trabalho
Encaminhamento ao Mercado de Trabalho
Atualização e/ou inscrição do cadastro
Inscrição no Programa Adolescente Aprendiz
Pré-inscrição em cursos de qualificação
Observação: É necessário levar carteira de trabalho, Identidade, CPF e comprovante de residência
Oficinas
Bijuteria e amarração/turbante (observação: levar tecidos diversos usados ou novos)
Automaquiagem: 25 vagas. Inscrição por ordem de chegada
Procon
Orientação sobre direitos do consumidor
Atividades recreativas e culturais
Palestras
Apresentações culturais
Danças Urbanas
Orientação sobre direitos do consumidor
Projeto "Viagem pela Literatura"