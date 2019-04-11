PF mira superfaturamento das tarifas de pedágio em rodovias do ES

Polícia Federal na sede da Eco101, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho

A Polícia Federal, com o apoio do Tribunal de Contas da União, deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) uma operação que visa a desarticular um esquema criminoso com superfaturamento das tarifas de pedágio nas rodovias federais de Goiás, Bahia e Espírito Santo.

Batizada de Operação Infinita Highway, as ações da PF acontecem simultaneamente em três estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal pretende cumprir 16 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e residências dos investigados. Entre os investigados está o diretor geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Mario Rodrigues Junior. O mandato dele a frente da ANTT vai até 2020.

COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA

Conforme apurado durante as investigações, empresas concessionárias contratavam a emissão de laudos fraudulentos para atestar a qualidade das rodovias, evitando assim a aplicação de multas e outras penalidades pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), responsável pela fiscalização da prestação do serviço.

Com consentimento da ANTT, uma das concessionárias envolvidas chegou a aumentar indevidamente o valor cobrado a título de pedágio, sob a falsa alegação de elevação dos custos de manutenção de rodovias, baseando-se, para isso, em orçamentos fictícios, emitidos por empresas que não existiam.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal da Bahia, do Espírito Santo e de Goiás, e têm por objetivo localizar e apreender provas complementares dos crimes praticados.

ESPÍRITO SANTO

A reportagem do Gazeta Online tenta ao longo da manhã desta quinta-feira (11) mais informações com a Polícia Federal sobre os desdobramentos e os envolvidos no esquema no Espírito Santo.

A concessionária Eco101 administra a BR 101, única rodovia federal com pedágio no Espírito Santo. O contrato de concessão foi assinado em 2013. No ano seguinte teve início a cobrança de pedágio.