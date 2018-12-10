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Praia da Barra do Jucu

Pescador é resgatado durante buscas por crianças afogadas no ES

O homem, de 46 anos, pescava sentado em uma pedra quando foi arrastado por uma onda forte; dois sargentos do Corpo de Bombeiros participaram do resgate

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 18:19
O pescador estava sentado em uma pedra quando foi arrastado por uma onda forte; ele foi resgatado pelos sargentos por volta das 14h10 desta segunda-feira (10) Crédito: Reprodução | Whatsapp
Um pescador de 46 anos foi resgatado com vida após ficar em alto-mar esperando por socorro na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, por volta das 14h10 desta segunda-feira (10). O homem foi salvo por dois sargentos do Corpo de Bombeiros que participavam das buscas pelos meninos Dhanyel Brandão dos Santos, de 12 anos, e Geanderson Custódio, de 9 anos, que desapareceram na tarde de sábado (8) quando brincavam na praia e foram levados pelo mar.
Um dos sargentos, que preferiu não se identificar, contou que ele e o colega avistaram algo boiando nas redondezas de onde fizeram o resgate do corpo de Dhanyel, encontrado nesta segunda-feira (10). "Depois que o Notaer encontrou o garoto, a mais ou menos 800 metros de onde ele havia desaparecido mar a dentro, nos deslocamos para o local e fizemos a retirada dele pela praia. Durante este momento, começou a 'chover' de ocorrência no Ciodes de que tinham visto o outro menino", contou.
> Vídeo mostra crianças brincando no mar antes de sumirem em Vila Velha
Enquanto um dos profissionais nadava com o corpo de Dhanyel para a areia, para ser periciado pela Polícia Civil, o sargento contou que foi com a embarcação para outros lugares para buscar pelo corpo de Geanderson. "Quando demos por encerradas as buscas, observei algo na água e avisei ao meu colega; pensei que poderia ser uma tartaruga grande ou até mesmo uma pessoa", observou.
O sargento explicou, ainda, que o pescador contou que caiu na água e que ele estava todo machucado. O homem pescava sentado em uma pedra, quando uma onda forte bateu e o arrastou para o mar. "Ele ficou uns cinco minutos em alto-mar, já estava sem forças, no afogamento grau quatro - que é quando uma pessoa já está sem força e ingerindo água", finalizou o profissional.
O resgate aconteceu por volta das 14h10 desta segunda-feira (10) Crédito: Reprodução | Whatsapp
O Corpo de Bombeiros comemorou o salvamento e, por meio de nota, informou ao Gazeta Online sobre o ocorrido.
VEJA NA ÍNTEGRA
Durante as buscas ao corpo do segundo menino que desapareceu na praia do Barrão, na Barra do Jucu, em Vila Velha, a equipe de mergulho resgatou um pescador, que se encontrava em uma pedra e foi arrastado pelas ondas.
Após cair ao mar, o pescador começou a se afogar e afundar. Neste momento, os mergulhadores avistaram algo no mar e ao se aproximarem, constataram que uma pessoa estava se afogando, efetuando assim, com sucesso, o salvamento.

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