Pescador é resgatado durante buscas por crianças afogadas no ES

Um dos sargentos, que preferiu não se identificar, contou que ele e o colega avistaram algo boiando nas redondezas de onde fizeram o resgate do corpo de. "Depois que o Notaer encontrou o garoto, a mais ou menos 800 metros de onde ele havia desaparecido mar a dentro, nos deslocamos para o local e fizemos a retirada dele pela praia. Durante este momento, começou a 'chover' de ocorrência no Ciodes de que tinham visto o outro menino", contou.