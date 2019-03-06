Personal trainer é estuprada durante o carnaval de Manguinhos

Hospital Evangélico de Vila Velha onde a mulher está internada Crédito: Gabriela Singular

Uma personal trainer de 39 anos foi estuprada por dois homens enquanto curtia o carnaval de Manguinhos, na Serra , mesma cidade onde reside. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (4), após ela ter sido arrastada para um terreno escuro.

Segundo os fatos descritos no boletim de ocorrência, a personal estaria andando pelas ruas do bairro quando foi abordada por dois homens que a chamaram para comer um churrasquinho. A mulher foi então levada para um local escuro. Quando questionou o motivo, um dos homens deu um soco no olho dela e mandou que ela fizesse sexo oral neles, enquanto a ameaçava de que cortaria a sua cabeça. Num momento de distração, a mulher conseguiu correr e pedir ajuda.

Aos policiais ela informou que desconhecia os dois homens. Os PMs a encaminharam com um hematoma no olho para a 3ª Delegacia Regional da Serra. O caso foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher em Vitória.

Segundo conhecidos da vítima, ela e alguns amigos seguiram para Manguinhos após saírem de um bar em Bicanga, na Serra. No entanto, durante o evento ela foi abordada por seis homens que apontaram uma arma em sua direção e a arrastaram para dentro de um terreno.

"Ela contou que os homens deram muitos socos nela e quebraram o maxilar dela, mas conseguiu se manter acordada e saiu correndo para pedir ajuda. Apesar deles terem tentado realizar a penetração, ela conseguiu fugir antes e pedir ajuda”, afirmou o conhecido da vítima.

Estupro

Segundo o advogado criminalista Ludgero Liberato, o código penal caracteriza como estupro a conjunção carnal, com ou sem penetração, ou qualquer ato libidinoso que não tenha o consentimento da vítima, como fazer sexo ou acariciar as partes íntimas sem que a pessoa deixe.

“Mesmo que não tenha ocorrido a penetração o caso pode ser entendido como um estupro. O que caracteriza o crime de estupro é o ato de forçar a outra pessoa mediante violência ou grave ameaça”, explicou.

A personal trainer relatou para familiares que não reconhece os homens e registrou o caso no Plantão Especializado da Mulher em Vitória. A mulher teve o celular roubado e está internada no Hospital Evangélico de Vila Velha. O hospital informou, por meio de nota, que o quadro da paciente é estável, estando com uma lesão no olho.

Apesar da família informar que a mulher teve o maxilar quebrado, o hospital não confirmou essa informação. A polícia ainda investiga quantos foram os agressores da personal trainer.