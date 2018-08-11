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Neste sábado

Peritos iniciam investigação sobre acidente de helicóptero com Hartung

A Aeronáutica enviou dois profissionais para averiguar detalhes sobre a queda da aeronave em Domingos Martins

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 19:54
CENIPA está no local Crédito: Marcelo Prest
A equipe de investigação que vai apurar os detalhes sobre o acidente de helicóptero sofrido pelo governador Paulo Hartung (MDB) e a primeira-dama Cristina Gomes, na tarde desta sexta-feira (10), já iniciou os trabalhos no local do acidente, um campo de futebol dentro de uma fazenda do Estado, pertencente ao Incaper, entre Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante.
Participam dois técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa); o major Paolo Quintino de Lima, chefe da Seção de Segurança Operacional da Secretaria da Casa Militar, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer); um representante do fabricante do helicóptero e um representante da seguradora Segurado.
Peritos iniciam investigação sobre acidente de helicóptero com Hartung
VEJA DETALHE DA TRAVE
A equipe começou os trabalhos às 16h20, fazendo fotos do local e retirando as vigas de proteção do campo para tentar entrar com o guincho.
HELICÓPTERO É RETIRADO
À TV Gazeta, o coronel Quintino afirmou que o helicóptero foi retirado do local na noite deste sábado. 
CHEGADA DO GUINCHO
A princípio, o helicóptero teria tido "perda total", não podendo mais ser recuperado. Ele é registrado como propriedade da Casa Militar.
A Aeronáutica informou, em nota, que a investigação tem por objetivo prevenir novos acidentes com características semelhantes. Um dos investigadores é piloto de aeronaves e o outro é mecânico.
O Coronel Jefferson Pessoa Silva de Araújo, do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), explicou que este é o início do processo de investigação. "A primeira etapa a gente denomina ação inicial. É a observação da forma do acidente, identificação da área. Fotografamos todo o local, coletamos alguns indícios, evidências, que vamos utilizar posteriormente. A segunda etapa do processo é a parte de exames e análise, e a terceira é a fase de elaboração de conclusões, e finalmente a divulgação por meio de relatórios". Uma das hipóteses que será avaliada é a de qual é a relação da trave com a ocorrência.
Segundo ele, não há estimativa de prazo para finalizar o processo, pois alguns exames dependem de laboratórios e análises por especialistas. A equipe também conversou com os pilotos, mas não viu necessidade de tomar depoimento do governador e da primeira-dama. 
Com informações de Eduardo Dias

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