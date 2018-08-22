Penha, a dona do cantinho do café na Rede Gazeta

Ela reina absoluta em um dos cantinhos preferidos da Rede Gazeta. Escuta desabafos, conversa sobre os últimos acontecimentos do dia com os jornalistas e fornece o "combustível" para as redações e todos os outros setores. Do "posto" de Maria de Penha Batista Soares saem 100 garrafas de café por dia para abastecer toda a turma.

Conheça o dia a dia desta profissional de 47 anos, mãe de três filhos que ama o que faz. Ela é o destaque da vez na seção Por Dentro da Cobertura, que está sendo exibida em homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta. A cada semana, um colaborador da empresa dá seu depoimento em vídeo sobre o dia a dia em seu local de trabalho.

Penha e suas disputadas garrafas de café Crédito: Acervo pessoal

Aqui é o ponto turístico deles (os jornalistas). É beber água, bater papo. A gente vê as pessoas treinando para falar nas matérias. E para dar uma pausa da correria, eles vêm no café, disse Penha, que fez dos colegas sua segunda família. Confira o bate-papo.