Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por Dentro da Cobertura

Penha, a dona do cantinho do café na Rede Gazeta

Disposição não falta para ela, que faz 100 garrafas por dia para todos os setores da Rede Gazeta. Confira a história dessa mulher de 47 anos, mãe de três filhos, muito querida pela turma que não dispensa o cafezinho

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 23:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 23:41
especial
Ela reina absoluta em um dos cantinhos preferidos da Rede Gazeta. Escuta desabafos, conversa sobre os últimos acontecimentos do dia com os jornalistas e fornece o "combustível" para as redações e todos os outros setores. Do "posto" de Maria de Penha Batista Soares saem 100 garrafas de café por dia para abastecer toda a turma.
Conheça o dia a dia desta profissional de 47 anos, mãe de três filhos que ama o que faz. Ela é o destaque da vez na seção Por Dentro da Cobertura, que está sendo exibida em homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta. A cada semana, um colaborador da empresa dá seu depoimento em vídeo sobre o dia a dia em seu local de trabalho.
Penha e suas disputadas garrafas de café Crédito: Acervo pessoal
Aqui é o ponto turístico deles (os jornalistas). É beber água, bater papo. A gente vê as pessoas treinando para falar nas matérias. E para dar uma pausa da correria, eles vêm no café, disse Penha, que fez dos colegas sua segunda família. Confira o bate-papo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados