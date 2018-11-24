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Show da virada

Pela primeira vez, Ilha das Caieiras terá queima de fogos no réveillon

A região contará com uma balsa para um show pirotécnico de 10 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 16:28

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 16:28

Fogos de artifício Crédito: Pixabay
Pela primeira vez, a Ilha das Caieiras, em Vitória, terá queima de fogos na passagem de ano. A região contará com uma balsa para um show pirotécnico de 10 minutos. A novidade foi apresentada pela prefeitura Vitória, na última quinta-feira (22), atendendo a um antigo pedido da comunidade.
>Réveillon em Camburi terá 10 minutos de fogos
Outros locais
O espetáculo de luzes e cores no Réveillon também irá ocorrer na prainha de Santo Antônio, que novamente terá para a festa uma balsa e 10 minutos de show pirotécnico, e em três pontos da orla de Camburi: duas balsas próximas ao quiosque 5 e outra em Jardim Camburi.
>Réveillon em Vitória: mais de 400 espaços para tendas
Tendas e ambulantes
Para quem tem interesse em montar tendas na praia de Camburi para a passagem de ano, o edital com as regras de utilização será publicado em dezembro pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec).

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