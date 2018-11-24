Pela primeira vez, Ilha das Caieiras terá queima de fogos no réveillon

Fogos de artifício Crédito: Pixabay

Pela primeira vez, a Ilha das Caieiras, em Vitória, terá queima de fogos na passagem de ano. A região contará com uma balsa para um show pirotécnico de 10 minutos. A novidade foi apresentada pela prefeitura Vitória, na última quinta-feira (22), atendendo a um antigo pedido da comunidade.

Outros locais

O espetáculo de luzes e cores no Réveillon também irá ocorrer na prainha de Santo Antônio, que novamente terá para a festa uma balsa e 10 minutos de show pirotécnico, e em três pontos da orla de Camburi: duas balsas próximas ao quiosque 5 e outra em Jardim Camburi.

Tendas e ambulantes