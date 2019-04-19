Compras de última hora

Peixarias registram grande movimentação na Sexta-feira Santa

Somente na Vila Rubim, os comerciantes disseram que mais de 1 mil pessoas passaram pelo mercado de peixes nesta sexta (19)

Publicado em 19 de abril de 2019 às 15:39 - Atualizado há 6 anos

Comerciantes esperam que mil pessoas tenham passado pela Vila Rubim nesta sexta Crédito: Caíque Verli

Muita correria para quem deixou para a última hora a compra dos ingredientes da torta e da moqueca capixaba, tradicionais na Sexta-feira Santa (19). O dia foi movimentado em vários pontos de venda de pescado em Vitória. O preço de alguns desses ingredientes, como o camarão, subiu até 20% nos últimos dias, por conta da procura.

Somente na Vila Rubim, a expectativa dos comerciantes é de que mais de 1 mil pessoas tenham passado pelo mercado de peixes somente nesta sexta (19). Eles esperam superar as 15 toneladas de venda de pescados do ano passado.

Mário José de Almeida, dono de uma banca de peixes e atual presidente da Associação de Comércio de Pescado da Vila Rubim, relatou que os produtos mais vendidos foram os ingredientes da Torta Capixaba. "O mercado da Vila Rubim tem grande variedade: cação, peroá, tilápia. São peixes que estão muito em alta. E tem o camarão, por causa da torta"., ressaltou.

Genivaldo Santana foi com a família fazer compras na Vila Rubim Crédito: Caíque Verli

Genivaldo Santana é um dos clientes que deixaram as compras para a última hora. Ele sentiu no bolso a alta nos preços dos produtos nessa ultima semana. "Eles sempre inflacionam um pouco, não tem jeito. Reparei pelo menos uns 20% acima do preço", contou.

O preço do cação estava saindo em média por R$ 27 o kg, já o dourado era vendido por R$ 25. O camarão sete barbas, que era encontrado por menos de R$ 30 nas últimas semanas, subiu para R$ 35 nessa reta final.

O movimento também foi grande nas peixarias da Praia do Suá, em Vitória. Por lá, o destaque foram os kits com os ingredientes para a Torta Capixaba, como destacou Vinicius Lorenzoni, proprietário de uma peixaria. Cada kit custa em média R$ 45 reais. "É mais prático, rápido e rende para quatro ou cinco pessoas, com cada um comendo bem", acrescentou.

O horário de atendimento foi especial nesta sexta. Na Vila Rubim, foi até 14h e nas peixarias da Praia do Suá, até 13h.

