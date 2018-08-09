Pedreiro cai de prédio durante obra em Vitória

O pedreiro Laudemar Ferreira Lima ficou ferido ao cair de um prédio na tarde desta quinta-feira (9), por volta das 15 horas, na Rua Dr. Arlindo Sodré, em Itararé, Vitória. Ele estava realizando uma obra no local quando se desequilibrou de uma estrutura de madeira e caiu de uma altura de quinze metros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teve sangramento na cabeça. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para um hospital de Vitória. O estado de saúde não foi informado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar o Samu no atendimento à vítima, pois havia risco de queda de madeiras no local. Segundo testemunhas, Laudemar não estava com equipamentos de segurança.
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