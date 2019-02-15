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Adote!

Pedra da Cebola recebe feira de adoção de cães e gatos neste domingo

A feira acontecerá no Eco espaço, próximo ao parquinho, das 10h às 16h
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

15 fev 2019 às 19:32

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 19:32

A cadela Petinha está disponível para adoção. Ela é dócil e está castrada e vacinada Crédito: Divulgação | Semmam
Para quem deseja ter um animal de estimação, cerca de 18 cães e 19 gatos serão ofertados para adoção no Parque Pedra da Cebola, no bairro Mata da Praia, em Vitória, neste domingo (17). A feira acontecerá no Eco espaço, próximo ao parquinho, das 10h às 16h.
Para adotar, é necessário ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e um comprovante de residência. Além disso, passar por uma entrevista para dialogar sobre a guarda responsável de animais domésticos.
O evento é uma parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) com o grupo Gatinhos Pedra da Cebola e o abrigo Ame um Pet.
A feira de adoção contará também com a arrecadação de ração, medicamentos, materiais de limpeza e outros itens. Ainda, serão vendidos no local alimentos para juntar dinheiro para o cuidado com os animais e a manutenção do abrigo.
CONSCIENTIZAÇÃO
Equipes do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental e educadores ambientais do Semmam farão atendimento com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a adoção responsável. A conversa inclui cuidados do higiene, alimentação, moradia e assistência veterinária. Ademais, cães e gatos receberão vacinas antirrábicas.

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