Pedra da Cebola recebe feira de adoção de cães e gatos neste domingo

A cadela Petinha está disponível para adoção. Ela é dócil e está castrada e vacinada Crédito: Divulgação | Semmam

Para quem deseja ter um animal de estimação, cerca de 18 cães e 19 gatos serão ofertados para adoção no Parque Pedra da Cebola, no bairro Mata da Praia, em Vitória , neste domingo (17). A feira acontecerá no Eco espaço, próximo ao parquinho, das 10h às 16h.

Para adotar, é necessário ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e um comprovante de residência. Além disso, passar por uma entrevista para dialogar sobre a guarda responsável de animais domésticos.

O evento é uma parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) com o grupo Gatinhos Pedra da Cebola e o abrigo Ame um Pet.

A feira de adoção contará também com a arrecadação de ração, medicamentos, materiais de limpeza e outros itens. Ainda, serão vendidos no local alimentos para juntar dinheiro para o cuidado com os animais e a manutenção do abrigo.

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