Pedestre será indenizado após ser atingido por galho de árvore em Vitória

Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, onde pedestre foi atingido por galho de árvore Crédito: Ricardo Medeiros

Um pedestre atingido por um galho de árvore na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, será indenizado em R$ 4 mil, a título de danos morais, pelo município de Vitória e por uma empresa de coleta de resíduos. Na ocasião do incidente, em agosto de 2016, o pedestre sofreu um corte na cabeça.

Segundo as informações dos autos, o autor estava caminhando pelo Centro de Vitória, em direção ao Posto de Saúde, quando o galho caiu e provocou o ferimento. O homem alegou que a árvore havia sido podada, uma semana antes do acontecimento, pela empresa de coleta, mas que o galho que caiu foi parcialmente cortado, o que teria posteriormente ocasionado a queda.

Em razão do acidente, o cidadão pediu a condenação do município e da empresa terceirizada ao pagamento de indenização, pelos danos morais sofridos.

A juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4 mil.

Com informações do TJES

700 MORADORES ESPERAM PELA PODA DE ÁRVORES

A espera pela poda de uma árvore em Vitória pode demorar um bocado. Desde o ano passado, 701 pedidos estão na fila de espera da central única Fala Vitória que atende pelo telefone 156. Por lá, moradores de toda capital fazem solicitações de serviços.