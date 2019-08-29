Pedalada Sustentável com aula de dança em Camburi será no domingo

A 9ª edição da "Pedalada Sustentável Vitória" vai acontecer no domingo, 1º de setembro, na Praia de Camburi, em Vitória. A previsão é de 3 mil participantes.
O evento acontece todos os anos na Capital. São 5 km de passeio pela praia. A distribuição de camisas começa às 8h no Píer de Iemanjá e a largada será às 9h. A participação é gratuita, basta chegar ao local no horário marcado.
Este ano, a Pedalada Sustentável tem o patrocínio da Faculdade Multivix e Suzano. No bolsão de estacionamento, além de distribuição das camisas, são oferecidos vários serviços para a saúde, aula de dança e diversão para crianças.
SAIBA MAIS SOBRE A PEDALADA
Participação é gratuita
Quando: 1º de setembro (próximo domingo)
Local: Píer de Iemanjá, na Praia de Camburi, Vitória
Horário: 8h (distribuição de camisas) / 9h (largada)
O QUE VAI ROLAR
AULA DE DANÇA
ALONGAMENTO
DOSAGEM DE GLICEMIA
JOGOS PEDAGÓGICOS
PINTURA NA PELE
ORIENTAÇÕES: SOBRE ESCOVAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DE MODELOS DENTÁRIOS
CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA
IMC, PESO, ALTURA
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL
BIOIMPEDÂNCIA
PROTETOR SOLAR
MASSAGEM
AVALIAÇÃO POSTURAL
SERVIÇO