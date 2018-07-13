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Tragédia de Linhares

Pastora Juliana faz hoje exame de gravidez

Mãe dos meninos Kauã e Joaquim apresentou sintomas de uma possível gestação. Laboratório conveniado com a penitenciária de Teófilo Otoni vai colher sangue da pastora

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 13:18
Juliana Salles fara o exame no presídio onde está presa em MG Crédito: Umberto Lemos | InterTV
A pastora Juliana Salles faz nesta sexta-feira (13) um exame de sangue para confirmar ou não uma possível gravidez. A defesa de Juliana confirmou que a realização do teste será no Presídio Feminino de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde a pastora está presa.
Segundo a advogada Milena Freire, o laboratório responsável pelo exame tem um convênio com a penitenciária e vai até o local para colher o sangue da pastora. Não foi informado o horário que o teste será realizado e nem quando sai o resultado.
Na última quarta-feira (11), a defesa de Juliana revelou que ela estava com suspeita de gravidez. A pastora apresentou sintomas típicos de uma gestação, como mal-estar, enjoos e atraso menstrual. Se confirmada a gravidez, os advogados pretendem pedir que a mãe de Kauã e Joaquim continue detida em Minas Gerais, pois alegam preocupação com a integridade física e mental da cliente.
Juliana foi presa no dia 20 de junho, após o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciá-la de conduta omissiva nas mortes dos filhos Kauã e Joaquim. Eles morreram em 21 de abril, em um incêndio na casa onde a família morava, no Centro de Linhares.
De acordo com a conclusão do inquérito da Polícia Civil, os meninos foram estuprados, agredidos e queimados vivos por Georgeval Alves Gonçalves, conhecido como pastor George. Ele é pai de Joaquim e padrasto de Kauã. George está preso desde 28 de abril no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II, na Grande Vitória. O casal de pastores liderava o templo de Linhares da Igreja Batista Vida e Paz, mas pediu afastamento das atividades religiosas durante a investigação do caso.
Pastora Juliana faz hoje exame de gravidez

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