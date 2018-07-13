Pastora Juliana faz hoje exame de gravidez

Juliana Salles fara o exame no presídio onde está presa em MG Crédito: Umberto Lemos | InterTV

A pastora Juliana Salles faz nesta sexta-feira (13) um exame de sangue para confirmar ou não uma possível gravidez. A defesa de Juliana confirmou que a realização do teste será no Presídio Feminino de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde a pastora está presa.

Segundo a advogada Milena Freire, o laboratório responsável pelo exame tem um convênio com a penitenciária e vai até o local para colher o sangue da pastora. Não foi informado o horário que o teste será realizado e nem quando sai o resultado.

Na última quarta-feira (11), a defesa de Juliana revelou que ela estava com suspeita de gravidez. A pastora apresentou sintomas típicos de uma gestação, como mal-estar, enjoos e atraso menstrual. Se confirmada a gravidez, os advogados pretendem pedir que a mãe de Kauã e Joaquim continue detida em Minas Gerais, pois alegam preocupação com a integridade física e mental da cliente.

Juliana foi presa no dia 20 de junho, após o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciá-la de conduta omissiva nas mortes dos filhos Kauã e Joaquim. Eles morreram em 21 de abril, em um incêndio na casa onde a família morava, no Centro de Linhares.

De acordo com a conclusão do inquérito da Polícia Civil, os meninos foram estuprados, agredidos e queimados vivos por Georgeval Alves Gonçalves, conhecido como pastor George. Ele é pai de Joaquim e padrasto de Kauã. George está preso desde 28 de abril no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II, na Grande Vitória. O casal de pastores liderava o templo de Linhares da Igreja Batista Vida e Paz, mas pediu afastamento das atividades religiosas durante a investigação do caso.