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Tragédia

Pastor é interrogado sobre incêndio que matou crianças em Linhares

Pastor George Alves é pai de Joaquim e padrasto de Kauã, que morreram em um incêndio no sábado (21)

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 21:33
Pastor é interrogado sobre incêndio que matou filho e enteado, em Linhares Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta
O pastor George Alves que é pai de Joaquim, de 3 anos, e padrasto de Kauã, de 6 anos  irmãos mortos carbonizados durante incêndio no quarto em que dormiam  prstou depoimento na Delegacia de Linhares, na tarde desta terça-feira (24). A tragédia deixou toda a cidade de luto
Antes disso, ele acompanhou o trabalho da segunda perícia realizada pela Polícia Civil na residência em que ocorreu a tragédia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local. Não foram divulgados detalhes do que contemplou essa nova perícia.
Segundo a Polícia Civil, a primeira perícia foi feita pela equipe de Linhares no dia da tragédia, ocorrida na madrugada do último sábado (21). 
O titular da Delegacia de Divisões Penais e outros (Dipo), Romel Pio de Abreu Júnior, que está cuidando do caso, informou que não irá comentar sobre os trabalhos de investigação e o depoimento do pastor, que é a testemunha que estava na casa no dia do incêndio.
"Ouvir o pai das crianças faz parte da apuração do fato, já que ele era a pessoa que estava com elas no momento do ocorrido", reforçou a assessoria da Polícia Civil, por meio de nota.
Segundo apuração da reportagem da TV Norte, o pastor também foi ouvido pela delegada Suzana Garcia, da Delegacia da Mulher.
O CASO
Os irmãos Cauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio. O irmão menor não estava em casa e escapou da tragédia Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
Um incêndio em uma casa no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou duas crianças, de 3 e 6 anos de idade, mortas carbonizadas na madrugada deste sábado (21). O Corpo de Bombeiros avalia preliminarmente que algum aparelho eletrônico possa ter causado o fogo. Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
> Polícia finaliza segunda perícia em local de tragédia em Linhares
De acordo com um amigo da família, o pai, que é pastor, estava sozinho na residência com as duas crianças porque a esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Por volta das 2h deste sábado (21) o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando, quando identificou o fogo.
> Irmãos morreram abraçados em incêndio, diz pastor amigo da família
Ele tentou socorrê-los, mas, como o quarto estava com a porta encostada por causa do ar-condicionado, ele não conseguiu movimentar a maçaneta, por conta da temperatura. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados. A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente.
Com informações de Kaio Henrique, da TV Gazeta.
 

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