Passeio turístico em ecobalsas começa neste fim de semana em Vitória

Uma das embarcações das Ecobalsas fez oficialmente o primeiro passeio turístico no dia 1 de setembro, com convidados e acionistas Crédito: Divulgação

Vitória. No itinerário, pontos turísticos e históricos de Vilha Velha serão "visitados" pelo mar. Para quem está procurando um programa diferente para o final de semana, aqui vai uma notícia boa: a partir deste sábado (15), ecobalsas estarão disponíveis para a realização de passeios pagos de 9 às 15 horas, com saída da Ilha da Fumaça e uma rota interessante pela ilha de. No itinerário, pontos turísticos e históricos deserão "visitados" pelo mar.

A previsão é de que o serviço funcione nos finais de semana e feriados com aquisição pelo aplicativo ou por meio de pacotes turísticos fechados com agências, com a ocupação mínima de 30 pessoas.

A rota terá duração de uma hora e, saindo da Ilha da Fumaça, passará pelo Forte São João, Palácio do Governo, Cais dos Catraieiros, Cinco Pontes, Museu Vale, Cais de Pela Macaco, Penedo, Salibras, Eames, 38 BI, Convento da Penha, Terceira Ponte, Cais das Artes, Praça do Papa, Projeto Tamar e, por último, Cais dos Pescadores.

A embarcação do tipo trimarã - com três cascos -, tem capacidade para 100 pessoas e tem baixo impacto ambiental e, além disso, conta com equipamentos de segurança e conforto na navegação.

O passeio vai custar R$ 50 por pessoa e pode ser adquirido pelo aplicativo ecobalsas ou pelas agências de turismo parceiras. O primeiro passeio turístico já foi realizado oficialmente por uma das embarcações da empresa no dia 1 de setembro, com convidados e acionistas.