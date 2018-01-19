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Diz secretário

Passagem em Vitória deveria custar R$ 4 para cobrir custo do sistema

A nova tarifa de R$ 3,35 passará a ser cobrada a partir deste domingo (21) em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 21:19

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 21:19

A passagem a R$ 3,35 começará a ser cobrada neste domingo (21) Crédito: Sullivan Silva
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hofmann, afirmou que para cobrir todo o custo do sistema municipal de transporte seria necessário que a tarifa custasse R$ 4,01. A passagem dos ônibus municipal sofreu um reajuste de 6,35% e passou de R$ 3,15 para R$ 3,30. O novo valor será cobrado a partir deste domingo (21).
Hofmann explicou que o preço de R$ 4,01 é a tarifa técnica que cobriria todo o custo do sistema. Como esse aumento seria inviável, o sistema é insustentável na avaliação do secretário.
O aumento que tivemos é um aumento razoável dentro das possibilidades que exigem para o funcionamento do sistema. O sistema municipal não tem subsídio como o sistema Transcol. Se fôssemos cobrar do passageiro o valor necessário para cobrir todo o custo do sistema, a passagem aumentaria mais que a do Transcol. Mas nós devemos aplicar o reajuste que o Transcol chegou, explicou.
Questionado sobre investimento no sistema municipal de ônibus, o secretário explicou que não é possível investir já que as empresas operam com o valor de tarifa abaixo do necessário para cobrir o custo. Dessa forma, a solução para esse gargalo seria a integração do sistema municipal com o sistema Transcol.
Se o sistema é deficitário, ele não é sustentável a longo prazo. A maneira dele ser sustentável seria fazer a integração porque teríamos uma sobreposição de linhas dos sistemas.
O secretário Tyago Hoffmann esclareceu a necessidade do reajuste da passagem dos ônibus municipais Crédito: Rafael Monteiro de Barros
A integração dos sistemas, segundo Hofmann, depende mais do Estado do que da Prefeitura de Vitória.
Nós já assinamos um termo de cooperação com o Governo do Estado. As reuniões estão um pouco atrasadas, mas estamos aguardando nossa convocação para essas reuniões para que possamos discutir e no menor tempo possível fazer a integração do sistema municipal e do sistema Transcol, finalizou.
A Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop) informou, por meio de nota, que está finalizando a captação de recursos junto ao BNDES para continuar as reuniões com a Prefeitura de Vitória.

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