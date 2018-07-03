Passagem de ônibus para fora do Estado aumenta 10%

Estradas: passagens ficam mais caras Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou reajuste de 10,13% nas passagens de transporte rodoviário interestadual e internacional. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União e já está em vigor. Segundo a agência, o aumento é baseado no preço do diesel e no índice de inflação dos últimos 12 meses, que foi de pouco mais de 3%.

As empresas de transporte de ônibus não divulgaram tabelas com todos os novos preços. Mas a viação Gontijo explicou que os novos valores começam a valer a partir desta terça-feira. A passagem para Belo Horizonte, por exemplo, foi de R$ 124 para R$ 137. Esse reajuste acontece todo ano, explicou o encarregado do setor de bilheteria da Gontijo, Renan Gilberto.

A viação Águia Branca foi procurada para comentar sobre o reajuste, mas até o fechamento desta edição não havia retornado. Já a Itapemirim não atendeu a reportagem.