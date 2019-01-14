Passagem de ônibus de Vitória sobe para R$ 3,75

Ônibus municipal de Vitória: se fosse mais utilizado, trânsito seria mais tranquilo e poluição, menor. Crédito: Fábio Andrade

Vitória foi reajustada para o valor de R$ 3,75. O anúncio foi divulgado durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (14). A passagem sofreu um reajuste de 11,9%, e começa a valer já na quarta-feira (16) desta semana. A tarifa dos ônibus municipais defoi reajustada para o valor de R$ 3,75. O anúncio foi divulgado durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (14). A passagem sofreu um reajuste de 11,9%, e começa a valer já na quarta-feira (16) desta semana.

O último reajuste em Vitória foi no início de 2018, de 6,5%, e hoje o usuário paga R$ 3,35. De acordo com o Secretário de Transportes, Leonardo Amorim Gonçalves, eles chegaram neste valor contabilizando gastos que o sistema tem. Foi levado em conta a reposição salarial dos rodoviários, a manutenção dos ônibus e o valor do diesel.

O secretário informou, ainda, que o valor técnico, correto da tarifa dos ônibus municipais de Vitória, hoje, colocando na ponta do lápis, teria que ser de R$ 4,21, mas, por ser um valor muito alto, conseguiram reduzir para R$ 3,75.