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Aumento de 11,9%

Passagem de ônibus de Vitória sobe para R$ 3,75

Valor começa a vigorar já na próxima quarta-feira (16); reajuste foi de 11,9%

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 18:12

Publicado em 

14 jan 2019 às 18:12
Ônibus municipal de Vitória: se fosse mais utilizado, trânsito seria mais tranquilo e poluição, menor. Crédito: Fábio Andrade
A tarifa dos ônibus municipais de Vitória foi reajustada para o valor de R$ 3,75. O anúncio foi divulgado durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (14). A passagem sofreu um reajuste de 11,9%, e começa a valer já na quarta-feira (16) desta semana.
O último reajuste em Vitória foi no início de 2018, de 6,5%, e hoje o usuário paga R$ 3,35. De acordo com o Secretário de Transportes, Leonardo Amorim Gonçalves, eles chegaram neste valor contabilizando gastos que o sistema tem. Foi levado em conta a reposição salarial dos rodoviários, a manutenção dos ônibus e o valor do diesel.
> Semana começa com passagem de ônibus mais cara
O secretário informou, ainda, que o valor técnico, correto da tarifa dos ônibus municipais de Vitória, hoje, colocando na ponta do lápis, teria que ser de R$ 4,21, mas, por ser um valor muito alto, conseguiram reduzir para R$ 3,75.
O ônibus seletivo, cuja passagem custa R$ 5, passará para R$ 6, também a partir desta quarta-feira (16). Aos domingos e feriados, em que o sistema funciona na tarifa social, o valor a ser cobrado será de R$ 3,65.

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