Passagem de ônibus de Vitória sobe para R$ 3,35

A passagem de ônibus do sistema municipal de Vitória vai aumentar de R$ 3,15 para R$ 3,35. O reajuste de 6,5% já passa a valer no próximo domingo (21). O novo valor foi anunciado na tarde desta quinta-feira em reunião do Conselho Tarifário. A tarifa social, que vale aos domingos, passa a custar R$ 3,25. O valor da passagem dos ônibus seletivos sobe de R$ 4 para R$ 5.
Segundo o Conselho, a principal justificativa para o índice de reajuste é a equiparação com a passagem do Transcol, que subiu 6,25%. Também foi calculado no novo valor o reajuste no salário dos rodoviários e a alta no combustível. Ainda de acordo com o Conselho, o sistema em Vitória é deficitário pois não é subsidiado pelo governo.
O aumento chega poucos dias após o fim da greve dos rodoviários, cuja paralisação causou muitos transtornos para a população. O movimento durou 16 dias, o mais longo dos últimos 20 anos, e somente foi suspenso depois do julgamento do dissídio pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), embora nem todas as reivindicações da categoria tenham sido atendidas. Mas eles conseguiram um reajuste de 3% de seus salários, um dos componentes para o cálculo do aumento da passagem.