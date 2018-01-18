Passagem de ônibus de Vitória sobe para R$ 3,35

Crédito: Fábio Andrade

A passagem de ônibus do sistema municipal de Vitória vai aumentar de R$ 3,15 para R$ 3,35. O reajuste de 6,5% já passa a valer no próximo domingo (21). O novo valor foi anunciado na tarde desta quinta-feira em reunião do Conselho Tarifário. A tarifa social, que vale aos domingos, passa a custar R$ 3,25. O valor da passagem dos ônibus seletivos sobe de R$ 4 para R$ 5.

Segundo o Conselho, a principal justificativa para o índice de reajuste é a equiparação com a passagem do Transcol, que subiu 6,25%. Também foi calculado no novo valor o reajuste no salário dos rodoviários e a alta no combustível. Ainda de acordo com o Conselho, o sistema em Vitória é deficitário pois não é subsidiado pelo governo.