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Mudança

Passageiros reclamam da falta de sinalização no Terminal de Vila Velha

O local recebeu a maioria das linhas do Terminal de Itaparica, que foi interditado por tempo indeterminado

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 13:15
A operadora de telemarketing Laisa Siqueira Martinuzzo, de 24 anos, reclama da falta de sinalização no Terminal de Vila Velha Crédito: Regina Trindade
As pessoas que foram ao Terminal de Vila Velha na manhã deste sábado (21) ficaram confusas com a falta de sinalização das novas linhas que passaram a operar no local. A mudança foi devido a interdição do Terminal de Itaparica que está com a estrutura comprometida.
Nas placas das plataformas não há informações indicando a mudança das linhas. Os passageiros contaram apenas com a orientação dos fiscais. 
> Veja para onde vai cada linha do Transcol do Terminal de Itaparica
A operadora de telemarketing Laisa Siqueira Martinuzzo, de 24 anos, foi uma das passageiras que ficou confusa com a alteração. "Eu sai de casa mais cedo, mas cheguei aqui e achei confuso. Não tinha placa indicativa nas plataformas e me atrasei para o trabalho. Não sabia que o terminal de Itaparica tinha problemas na estrutura.", comenta.
A jornalista Lorena Soares, de 20 anos, teve dificuldades para encontrar o ônibus que precisava no Terminal de Vila Velha Crédito: Regina Trindade
A jornalista Lorena Soares, 20, também se confundiu. Ela saiu de Jacaraípe, na Serra, para ir a um shopping de Vila Velha. Porém, teve dificuldades para encontrar o ônibus no terminal que precisava pegar para chegar ao destino final. "Fiquei sabendo da mudança pelo Gazeta Online. Até saí de casa mais cedo", contou, acrescentando que não sabia que o Terminal de Itaparica tinha problemas na estrutura.
As novas sinalizações estão sendo providenciadas segundo o diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), Alex Mariano.
"Vamos sinalizar as placas no Terminal do Ibes e no Terminal de Vila Velha e também vamos colocar faixas no terminais e cartazes nos ônibus. Também estamos trabalhando para colocar as linhas que tiveram alteração no aplicativo Transcol Online que as pessoas usam para saber o itinerário dos ônibus.", explicou.
> Inaugurado com pompa, Terminal de Itaparica tem histórico de problemas 
MUDANÇA
Na manhã deste sábado (21), a caixa Mayara dos Santos Nascimento, 25, foi até o Terminal de Itaparica porque acreditava que a mudança passaria a valer a partir de segunda-feira (23). "Eu sabia que o terminal ia fechar, mas não sabia que era hoje. Estou indo para Cariacica. Agora vou tentar pegar um Uber", comentou. 
IBES
No Terminal do Ibes, as placas de identificação das linhas que foram realocadas do Terminal de Itaparica são verdes, e facilitam aos usuários encontrar as plataformas. 
A cozinheira Josiane Rodrigues, de 40 anos, afirma que saiu de Terra Vermelha para o Terminal de Vila Velha, depois para o terminal do Ibes e ainda precisava ir até o bairro Vale Encantado. "Fiz uma peregrinação. Sorte que eu trabalho no meu bairro e hoje estou só fazendo um passeio. Se tivesse que fazer esse percurso todo dia seria um transtorno", afirma.

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