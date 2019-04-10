TRANSCOL

Passageiros aprovam Wi-fi, mas pedem por mais segurança nos ônibus

Usuários afirmaram que ainda se sentem inseguros nos coletivos e que a medida pode chamar a atenção de criminosos que cometem assaltos à ônibus. Governo do Estado pretende instalar wi-fi no sistema Transcol até o fim de maio

Publicado em 10 de abril de 2019 às 23:05 - Atualizado há 6 anos

Usuários do sistema Transcol aprovaram o anúncio da implantação de internet Wi-fi em linhas troncais (que fazem o trajeto de terminal para terminal). No entanto, eles demonstram preocupação com a segurança. Passageiros ouvidos pela reportagem afirmaram que ainda se sentem inseguros nos coletivos e dizem que a medida pode chamar a atenção de criminosos que cometem assaltos nos ônibus.

A estudante Gleiciane Velloso, 23, afirma que a implantação da nova ferramenta é benéfica aos usuários. Mas, faz uma ressalva a segurança, que segundo ela, ainda é precária nos coletivos.

“Como estudante que utiliza o transcol todo dia, ter um ponto de Wi-fi no ônibus vai ajudar, porque a gente pesquisa, se tiver alguma prova a gente estuda durante o trajeto. Só que a segurança dentro do ônibus é bem precária, e isso pode ser algo a mais para bandidos assaltarem as pessoas no coletivo”, disse.

O consultor Eduardo Nascimento também compartilha da mesma ideia. Ele diz que se o serviço funcionar será positivo, mas aponta que a segurança deve ser o foco. “Se houvesse, ate que seria legal, não seria ruim. Mas, a segurança é o principal. Eu só estou ouvindo musica porque estou dentro do terminal. Dependendo da linha eu não tiro o aparelho da bolsa porque sei que vou ser assaltado”, destacou.

A estudante Thamiris Silva é outra que aprova a ideia mas fala da insegurança vivida nos coletivos. “Pode ser bem aproveitado para as pessoas olharem o horário do ônibus, o mapa do trânsito. Mas, a qualquer momento você pode estar olhando alguma coisa no celular e alguém pode entrar e roubar. Então, do mesmo jeito que é bom ter o wifi no ônibus, também seria melhor ter mais segurança”, completou.

Assaltos nos coletivos diminuíram

Questionado sobre a sensação de insegurança relatada pelos usuários, o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Márcio Sartório, afirmou que a PM faz ações para diminuir os crimes nos coletivos e que os resultados estão aparecendo.

Segundo ele, foram registradas 83 ocorrências no primeiro trimestre de 2019. Uma redução de 38,5% em relação aos 135 casos registrados no mesmo período de 2018. “Não é um número que nos deixa satisfeitos, até porque uma ocorrência já é danosa e traumática. Mas, se a gente comparar pelo número de viagens, dá em média 1 ocorrência a cada 20 mil viagens. Ou seja, não é nem uma ocorrência por dia na Grande Vitória”, explicou.

Ainda de acordo com o coronel, foram realizadas 3962 operações de abordagens a transporte coletivo pela Polícia Militar em 2019. Ele diz que todas as ações são baseadas em linhas e locais já monitorados. “Essas ações são feitas acompanhando o mapa do crime. A gente sabe quais as linhas são mais atingidas, mais vulneráveis, e os locais onde essas ocorrências transcorrem. Então a gente antecipa ao fato, faz abordagem antes nesses locais onde costumam acontecer os eventos e nas linhas que são mais atingidas”, disse.

Especialista alerta para cuidados

O comentarista de tecnologia da CBN Vitória, Gilberto Sudré, faz um alerta quanto ao uso das redes wi-fi em locais públicos, como a que será oferecida no sistema Transcol. Segundo ele, pelo fato do ambiente ser frágil, é recomendável preservar informações particulares.

“É importante que os usuários que façam essa conexão nos coletivos, observem que é uma rede aberta, público e não tem um nível de segurança muito alto. Então, que não utilizem esse tipo de rede para fazer compras, transação com cartão de crédito ou transfiram informações que são privadas, como o uso de aplicativos de banco”, explicou.

Wi-fi no Transcol

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que inicialmente, 100 ônibus ganharão a internet gratuita, mas a meta do governo é que todos os 600 coletivos que fazem as linhas troncais, de terminal para terminal, tenham o Wi-Fi. Segundo o governador, a implementação será através de uma parceria público-privada.

E nos terminais...

Em 2014, ainda no primeiro mandato, Casagrande inaugurou um serviço de wi-fi nos terminais do Transcol que chegou a ser oferecido no Terminal de Campo Grande, com a promessa de extensão para as demais unidades. No entanto, o serviço não avançou e, segundo a Ceturb-ES, nenhum dos terminais possui internet gratuita para os usuários atualmente. Questionada sobre a implantação da internet sem fio também nos terminais rodoviários, o órgão informou que “possibilidades podem ser avaliadas”.

