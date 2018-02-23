Passageiros aguardam ansiosos novo Aeroporto de Vitória

Fotos mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A inauguração do novo Aeroporto de Vitória foi anunciada para o dia 29 de março, após 15 anos de uma novela marcada por atrasos em obras e licitações. A notícia repercutiu entre os passageiros que utilizam o terminal de embarque e desembarque do antigo Eurico de Aguiar Salles, chamado por muitos de rodoviária. A expectativa agora é de novas rotas de voos nacionais e internacionais, maior conforto e o aumento de visitas de empresários ao Estado.

Espero que esse novo aeroporto, de fato, seja um cartão-postal da cidade. Aí efetivamente vai dar uma cara nova para quem chega. Porque quem chega, pega um avião, e se sente na rodoviária. É uma sensação muito ruim, disse o empresário de Belo Horizonte, Minas Gerais, Paulo Brás.

Paulo Brás, empresário de Belo horizonte, Minas Gerais Crédito: Sullivan Silva

Paulo afirma que visita o Espírito Santo pelo menos duas vezes por mês. Para ele, o novo aeroporto pode pode fazer com que empresários invistam em negócios no Estado. A primeira impressão é a que fica. E quando o cidadão chega aqui de avião, aterrissa na rodoviária. Fica uma impressão muito ruim, de que o Estado tem pouca infraestrutura. A partir daí ele vai para as reuniões com o pé esquerdo, afirmou o empresário.

O empresário do setor de rochas ornamentais Edivan Altman Rocha, de Joinville, Santa Catarina, também viaja com frequência ao Espírito Santo, e espera ter comodidade no novo terminal de passageiros. Segundo ele, o aeroporto antigo é um limitador de eventos do seu setor. A estrutura da cidade tem que se adequar a um grande evento e o aeroporto é um gargalo que sempre existiu, disse.

Empresário do setor de rochas ornamentais, Edivan Altman Rocha Crédito: Sullivan Silva





PASSAGENS MAIS BARATAS

A contadora Dione Adame, de 46 anos, que mora em São Paulo, veio para Vitória comemorar o aniversário do sobrinho. A expectativa agora é de que novas rotas de voos nacionais e internacionais sejam criadas e que novas companhias passem a atuar no novo aeroporto para baratear o custo das passagens aéreas.

Não dá para querer vir na semana que vem, que paga uma absurdo. É bom ter mais companhias porque estimula a concorrência, disse Dione.

A contadora Dione Adame, de 46 anos, mora em São Paulo Crédito: Sullivan Silva

Além da expectativa de passagens mais baratas, o funcionário público Eduardo, de 60 anos, se preocupa com o custo das lojas no novo aeroporto.

Vai melhorar o turismo e o acesso do próprio capixaba. E quem sabe no futuro baratear a passagem. A gente está preocupado também com o custo das lojas que vão se instalar lá dentro, destaca Eduardo.

Funcionário público Eduardo, de 60 anos Crédito: Sullivan Silva

VOOS

Procuradas pela reportagem, as companhias aéreas Gol, Latam e Azul, que atuam no Aeroporto de Vitória, afirmam que não há previsão de novos voos para a capital, mesmo com a inauguração da nova pista e terminal. Dizem ainda que seguem atentas às necessidades dos clientes, para iniciar, ampliar ou adequar suas operações, e que e os voos são constantemente avaliados conforme a demanda de cada região.

A companhia aérea Avianca Brasil, anunciou que começará a operar no novo Aeroporto de Vitória a partir do dia 16 de Abril. Serão dois voos diretos ligando o Aeroporto de Vitória e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com aeronaves Airbus A 320.

Outra novidade, de acordo com a senadora Rose de Freitas, é que do aeroporto partirá um voo direto por semana para Milão, na Itália, a ser operado pela companhia aérea Meridiana.