Parte do pátio da Sesa cede em Vitória

Parte do pátio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória, cedeu na madrugada desta sexta-feira (30). Segundo a assessoria da pasta, um vazamento de água provocou o incidente.
Parte do terreno abaixo da edificação ficou exposto, mas, de acordo a assessoria da pasta, não houve feridos e não há riscos aos funcionários.
Em nota, a Sesa informou que não havia nenhum servidor no momento do incidente e o expediente não foi prejudicado.
A área onde ocorreu o vazamento seguido do desmoronamento está localizada no subsolo da zeladoria do prédio.
A Sesa ainda informou que equipes de engenharia e manutenção da secretaria fizeram as intervenções necessárias, como a interdição da área.
