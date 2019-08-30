Parte do pátio da Sesa cede em Vitória

Parte do pátio da Secretaria de Estado da Saúde do ES cedeu Crédito: Internauta | Gazeta Online

Parte do terreno abaixo da edificação ficou exposto, mas, de acordo a assessoria da pasta, não houve feridos e não há riscos aos funcionários.

Em nota, a Sesa informou que não havia nenhum servidor no momento do incidente e o expediente não foi prejudicado.

A área onde ocorreu o vazamento seguido do desmoronamento está localizada no subsolo da zeladoria do prédio.

A Sesa ainda informou que equipes de engenharia e manutenção da secretaria fizeram as intervenções necessárias, como a interdição da área.

Por volta das 18h desta sexta-feira (30), a Sesa afirmou que foram feitas as intervenções necessárias. O órgão esclareceu que não havia nenhum servidor no local no momento do incidente, e que os demais setores da sede funcionaram normalmente durante todo o dia.