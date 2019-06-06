Ciclovia da Ponte de Camburi será interditada a partir desta quinta Crédito: Eduardo Dias

As obras para manutenção da Ponte de Camburi entraram na terceira fase de execução na manhã desta quinta-feira (6). Agora serão feitas reformas na ciclovia da ponte e também a troca do piso da passarela. Por conta disso, a passagem de pedestres e ciclistas em um dos lados da ponte ficará bloqueada por aproximadamente um mês.

A interdição acontece no sentido Jardim da Penha. A travessia continua liberada na passarela oposta, no sentido Praia do Canto. Em nenhum momento da obra haverá interferência no trânsito de veículos. O secretário de obras de Vitoria, Sérgio Sá, deu alguns destalhes sobre a execução da obra.

Ciclovia da Ponte de Camburi será interditada a partir desta quinta Crédito: Eduardo Dias

"São duas frentes de trabalho. Uma frente está trabalhando embaixo da ponte, fazendo o reforço estrutural. E uma frente de trabalho em cima da ponte, que está substituindo as placas de concreto e recuperando o guarda-corpo", explicou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Parte da Ponte de Camburi está fechada para pedestres e ciclistas

Para fazer a travessia segura e acessar a passarela do outro lado da via, pedestres e ciclistas deverão seguir as orientações das placas indicativas instaladas nas duas faixas de pedestres mais próximas da ponte, que apontam o caminho obrigatório.

CICLISTA CONCORDA COM INTERDIÇÃO

De acordo com a prefeitura, pelo menos quatro agentes vão orientar os pedestres e ciclistas nos próximos dias, no início da manhã e também no final da tarde, horários com aumento no fluxo de pessoas no local. A ciclista Luana Irineu Ganga, que passou pela ponte momentos antes da interdição, foi orientada por agentes da prefeitura e afirmou que é a favor das obras de manutenção no local.

"É bom que conserta, estava um perigo mesmo, a ponte estava meio bamba. Agora vai ficar tranquilo, é bom porque a gente vai ter mais segurança", opinou a ciclista.

Ciclovia da Ponte de Camburi será interditada a partir desta quinta Crédito: Eduardo Dias

DETALHES DA OBRAS

A obra na Ponte de Camburi tem caráter preventivo, onde estão sendo feitos o tratamento do aço da estrutura, a recuperação de concreto e do piso da passarela, a instalação de novas placas de concreto e estrutura metálica, além da restauração e da substituição do guarda-corpo.

A Secretaria Municipal de Obras e Habitação é responsável pela execução das intervenções, que foram licitadas por aproximadamente R$ 640 mil.

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