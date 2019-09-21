Parte da Avenida Norte Sul é interditada em Vitória

Motoristas que passaram pela Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, no sentido Vitória, encontraram dificuldades no trânsito na tarde deste sábado (21). Isso porque, segundo a Guarda Municipal de Vitória, aconteceu um passeio ciclístico e, por isso, parte do trecho da avenida foi interditado e o trânsito desviado pela Polícia Militar.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o trânsito está foi desviado para dentro do bairro Jardim Camburi, e o ideal é que o motorista trafegue pela Avenida Carlos Martins.
O trânsito ficou muito lento no sentido Serra a Vitória e, de acordo com a guarda, já foi normalizado.