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Desvio

Parte da Avenida Norte Sul é interditada em Vitória

O desvio foi feito por conta de um evento ciclístico que acontece no local neste sábado (21)

Publicado em 

21 set 2019 às 12:45

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 12:45

A Avenida Norte Sul tem desvio para um evento ciclístico Crédito: Darshany Loyola
Motoristas que passaram pela Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, no sentido Vitória, encontraram dificuldades no trânsito na tarde deste sábado (21). Isso porque, segundo a Guarda Municipal de Vitória, aconteceu um passeio ciclístico e, por isso, parte do trecho da avenida foi interditado e o trânsito desviado pela Polícia Militar.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o trânsito está foi desviado para dentro do bairro Jardim Camburi, e o ideal é que o motorista trafegue pela Avenida Carlos Martins.
O trânsito ficou muito lento no sentido Serra a Vitória e, de acordo com a guarda, já foi normalizado. 

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