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Inusitado

Paraquedistas saltam da Terceira Ponte e são levados para a delegacia

Uma embarcação esperava no mar o pouso dos paraquedistas, que acabaram caindo no mar; ninguém se feriu e os 'aventureiros' foram encaminhados para prestar esclarecimentos à polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 18:34

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 18:34

Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
Três paraquedistas saltaram da Terceira Ponte no início na tarde desta segunda-feira (29), em Vitória. Segundo informações da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, os três subiram a ponte em garupas de motos e pularam do local. Nenhuma via ficou interditada e ninguém se feriu. A Capitania dos Portos e a Polícia Militar foram acionadas para dar suporte à ocorrência. A Rodosol também informou o caso à Polícia Civil.
> Terceira Ponte: nova proposta para barreira tem grade afastada nas laterais
Uma embarcação esperava no mar o pouso dos paraquedistas, que acabaram caindo na água. A capitania informou que, por estar tudo certo com o barco e por não ter atrapalhado o trânsito aquaviário, os "aventureiros" foram encaminhados para prestar esclarecimentos à Polícia Civil. A Polícia Federal também foi acionada.
Por meio de nota, a PC informou que os três homens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, eles assinaram um Termo Circunstanciado pela prática da contravenção penal de falso alarme e foram liberados mediante compromisso de comparecimento em audiência judicial.
Também em nota, a Rodosol esclareceu que os paraquedistas não tinham autorização para realizar o salto no local, colocando em risco a própria segurança. No que diz respeito à mobilidade, a ocorrência deixou o trânsito mais lento, mas não foi necessário a interdição de pistas ou outra intervenção na via.
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