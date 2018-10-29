Paraquedistas saltam da Terceira Ponte e são levados para a delegacia

Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Terceira Ponte no início na tarde desta segunda-feira (29), em Vitória. Segundo informações da Rodosol, concessionária que administra a rodovia, os três subiram a ponte em garupas de motos e pularam do local. Nenhuma via ficou interditada e ninguém se feriu. A Capitania dos Portos e a Polícia Militar foram acionadas para dar suporte à ocorrência. A Rodosol também informou o caso à Polícia Civil. Três paraquedistas saltaram dano início na tarde desta segunda-feira (29), em. Segundo informações da, concessionária que administra a rodovia, os três subiram a ponte em garupas de motos e pularam do local. Nenhuma via ficou interditada e ninguém se feriu. A Capitania dos Portos e a Polícia Militar foram acionadas para dar suporte à ocorrência. A Rodosol também informou o caso à Polícia Civil.

Uma embarcação esperava no mar o pouso dos paraquedistas, que acabaram caindo na água. A capitania informou que, por estar tudo certo com o barco e por não ter atrapalhado o trânsito aquaviário, os "aventureiros" foram encaminhados para prestar esclarecimentos à Polícia Civil. A Polícia Federal também foi acionada.

Por meio de nota, a PC informou que os três homens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, eles assinaram um Termo Circunstanciado pela prática da contravenção penal de falso alarme e foram liberados mediante compromisso de comparecimento em audiência judicial.

Também em nota, a Rodosol esclareceu que os paraquedistas não tinham autorização para realizar o salto no local, colocando em risco a própria segurança. No que diz respeito à mobilidade, a ocorrência deixou o trânsito mais lento, mas não foi necessário a interdição de pistas ou outra intervenção na via.

