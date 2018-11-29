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Do luto à solidariedade

Para superar morte da filha, mãe faz campanha para ajudar idosos

Como forma de passar por cima do luto e dar continuidade à vida, Jailza Dias da Costa realiza boas ações em bairros carentes do município, além de ajudar um lar de idosos

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 21:59
Idosos de asilo em Guarapari pedem presentes de Natal Crédito: Divulgação
A dor de perder um ente querido, no caso a filha, na época com 20 anos de idade, está sendo superada pela técnica em enfermagem e artesã, Jailza Dias da Costa, moradora de Guarapari. Como forma de passar por cima do luto e dar continuidade à vida, ela realiza boas ações em bairros carentes do município, além de ajudar um lar de idosos.
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Artesã voluntária no lar de idosos "Cantinho da Dinda", em Guarapari, há quatro anos, Jailza realiza festas natalinas no asilo. Neste ano, a técnica, com ajuda de duas amigas, Benedita e Penha, criou uma campanha nas redes sociais para arrecadar presentes para cerca de doze idosos do lar. 
Depois que eu perdi a minha filha eu fiz um propósito a Deus em ajudar o próximo
Jailza Dias da Costa
Os pedidos de presentes do lar de idosos são simples: caixa de bombom, chinelo, roupa de frio e até mesmo perfume. Segundo a artesã, na expectativa de receber os 'mimos', eles esperam ansiosos pela noite de Natal. "Quando eu vou lá dar aula eles ficam me perguntando 'o Papai Noel vai trazer o meu presente?'", disse.
Jailza faz boa ação em um asilo em Guarapari Crédito: Arquivo Pessoal
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A técnica afirmou que se sente realizada em proporcionar um Natal mais feliz para os idosos. "Quando eu vejo que eu tenho condições, que eu vou conseguir fazer aquela festa, eu fico feliz porque é a alegria deles, o desejo deles. A gente acaba realizando os sonhos deles através de amigos, comerciantes de Guarapari que, graças a Deus, me ajudam. São pessoas que me dão forças. É gratificante". 
FOTOS
COMO AJUDAR?
Para dar presentes para os idosos, doar alimentos e produtos de higiene, é necessário entrar em contato com a Jailza, por meio do número 9 9889-2256.
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As doações estão sendo recebidas até o dia 10 de dezembro. O lar de idosos fica localizado na Rua Novo Horizonte, número 10, Meaípe, em Guarapari.
 
 
 

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