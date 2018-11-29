Para superar morte da filha, mãe faz campanha para ajudar idosos

A dor de perder um ente querido, no caso a filha, na época com 20 anos de idade, está sendo superada pela técnica em enfermagem e artesã, Jailza Dias da Costa, moradora de. Como forma de passar por cima do luto e dar continuidade à vida, ela realiza boas ações em bairros carentes do município, além de ajudar um lar de idosos.

Artesã voluntária no lar de idosos "Cantinho da Dinda", em Guarapari, há quatro anos, Jailza realiza festas natalinas no asilo. Neste ano, a técnica, com ajuda de duas amigas, Benedita e Penha, criou uma campanha naspara arrecadar presentes para cerca de doze idosos do lar.

Os pedidos de presentes do lar de idosos são simples: caixa de bombom, chinelo, roupa de frio e até mesmo perfume. Segundo a artesã, na expectativa de receber os 'mimos', eles esperam ansiosos pela noite de. "Quando eu vou lá dar aula eles ficam me perguntando 'o Papai Noel vai trazer o meu presente?'", disse.

A técnica afirmou que se sente realizada em proporcionar um Natal mais feliz para os idosos. "Quando eu vejo que eu tenho condições, que eu vou conseguir fazer aquela festa, eu fico feliz porque é a alegria deles, o desejo deles. A gente acaba realizando os sonhos deles através de amigos, comerciantes de Guarapari que, graças a Deus, me ajudam. São pessoas que me dão forças. É gratificante".