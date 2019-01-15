Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o novo São Lucas, é referência em urgência e emergência Crédito: Ricardo Medeiros

CRM), Celso Murad, e o presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, Otto Baptista, avaliam que a situação é gravíssima. Além de melhora na saúde primária, a construção de mais hospitais é apontada como solução. A superlotação do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o novo São Lucas, preocupa entidades. O presidente do Conselho Regional de Medicina (), Celso Murad, e o presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, Otto Baptista, avaliam que a situação é gravíssima. Além de melhora na saúde primária, a construção de mais hospitais é apontada como solução.

O presidente do CRM disse que o problema da superlotação acontece com frequência pelos hospitais do Estado e a instituição tem conhecimento da situação, que é avaliada como grave. No entanto, entende que a solução só deve acontecer quando os investimentos na saúde forem feitos em todos os âmbitos, inclusive na atenção primária.

Your browser does not support the audio element. Para CRM e Sindicato, situação de novo São Lucas é gravíssima

“O paciente hoje vai ao hospital ao invés de procurar a Unidade Básica de Saúde porque na unidade o problema não é resolvido. Um paciente vai ao local, é encaminhado para um especialista e pode esperar até seis meses para ser atendido, isso só vai agravando o quadro dele. Temos que pensar é em prevenir a doença”, disse ele sobre a falta de especialistas no sistema público.

Para ele, os problemas nas unidades básicas só serão resolvidos quando o profissional médico tiver um plano de carreira, dedicação exclusiva e boa estrutura para atender o paciente. “Somente com essas medidas é que o poder público vai estimular o profissional a trabalhar no local”, esclarece Celso Murad.

NOVOS HOSPITAIS

O presidente da Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes), concorda. Ele acrescenta que também seria necessário a criação de novos hospitais tanto na Grande Vitória quanto no interior.

“Muitas pessoas do interior são atendidas na Grande Vitória por falta de vagas nesses municípios. Temos o Sílvio Avidos em Colatina, por exemplo, que não é ampliado e a demanda cresce a cada ano. A superlotação é grave, não podemos acostumar com uma situação dessa. Qualquer hospital que atende de porta aberta deve fazer isso de forma digna”, esclarece Otto.

HOSPITAL: HÁ SOBRECARGA

UTIs). “Inclusive, todos os aparelhos passam por manutenção preventiva periódica, realizada por uma equipe de plantão 24h.” O Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o novo São Lucas, por meio de nota, admite que há uma sobrecarga de pacientes. Mas esclarece que a unidade é referência em urgência e emergência e, por funcionar 24 horas por dia, absorve todos os atendimentos, de forma adequada, segundo a legislação vigente. “Por esse motivo, nos últimos dias temos registrado uma crescente demanda de pacientes, gerando sobrecarga no atendimento”, disse em nota. O hospital, no entanto, disse que não procede a informação sobre ar-condicionado desligado nas Unidades de Terapia Intensiva (). “Inclusive, todos os aparelhos passam por manutenção preventiva periódica, realizada por uma equipe de plantão 24h.”

GESTÃO TERCEIRIZADA ABRE POLÊMICA

O novo São Lucas é administrado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde desde dezembro de 2015. No entanto, especialistas acreditam que esse modelo de gestão terceirizada, com Organização Social de Saúde (OS), não está sendo eficiente.

FDV, Elda Bussinguer, aponta que a superlotação é um dos fatores que demonstram a ineficiência da OS. “Elas são caras, não são transparentes e ineficientes. Isso é inadimissível porque recebem todo um patrimônio e os problemas persistem”, aponta. A doutorada em bioética e coordenadora do doutorado em direito da, Elda Bussinguer, aponta que a superlotação é um dos fatores que demonstram a ineficiência da OS. “Elas são caras, não são transparentes e ineficientes. Isso é inadimissível porque recebem todo um patrimônio e os problemas persistem”, aponta.

O professor da Ufes e especialista em Gestão Pública, Thiago Sarti, acrescenta que o modelo de OS não tira a responsabilidade do governo estadual. ”O Estado tem o dever de fiscalizar, entender se é pontual ou não a situação, dependendo da realidade do que for encontrado deve ocorrer até o encerramento do contrato”, aponta.

O governo do Estado foi demandado sobre esse modelo, mas não respondeu até o fechamento da edição. No entanto, em outras ocasiões, defendeu esse tipo de gestão.

Sesa) pretenderia levar esse modelo para todos os hospitais públicos. O então subsecretário de Estado da Saúde, Fabiano Marily, disse, em de dezembro de 2017, que hospitais geridos por meio de OS são bem avaliados e que a Secretaria de Estado de Saúde () pretenderia levar esse modelo para todos os hospitais públicos.

“Nesse contrato são estipulados todas as metas que eles precisam cumprir: qualidade, efetividade do processo de trabalho”, disse na época à reportagem.

HISTÓRICO DA REFORMA

Ampliação do São Lucas

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A reforma e ampliação foram anunciadas em 2007 e iniciadas no ano seguinte, na segunda gestão Paulo Hartung no Estado. A promessa era de que a inauguração aconteceria em 2010.

Atrasos

Ao longo dos últimos anos, sucessivos atrasos ocorreram e só em 2014 parte do novo hospital foi entregue, mas sem pronto-socorro.

inauguração

O pronto-socorro foi inaugurado em dezembro de 2016.

Em obras