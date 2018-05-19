Para conter erosão, areia de Camburi é levada para a Curva da Jurema

Caminhões da Prefeitura de Vitória retiram areia da Praia de Camburi e levam para a Praia da Curva da Jurema, com a finalidade de conter os danos causados pelo avanço do mar Crédito: Fernando Madeira

Cerca de 10 caminhões por dia têm retirado areia da Praia de Camburi e levado para a Curva da Jurema, em Vitória. A medida, chamada de engordamento, é para conter a erosão que sempre castiga a praia devido ao aterro da região.

A última manutenção realizada na Curva da Jurema aconteceu no mês de janeiro, no período do verão. Na ocasião, o serviço foi feito durante duas semanas. Segundo a Prefeitura de Vitória, o engordamento que tem sido realizado dessa vez é para dar continuidade ao trabalho desenvolvido no início do ano.

Como a Curva da Jurema foi um aterro ela precisa de manutenção sempre. O mar vai avançando e 'comendo' a areia. Em janeiro, fizemos a engorda já prevendo que precisaríamos fazer nova manutenção, explicou o geólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinicius Turbay.

A retirada de areia da Praia de Camburi, de acordo com Marcus, não é prejudicial. Estamos retirando de um píer que é um ponto de acumulação da areia. Mesmo tirando, você mantém a areia na praia. O acúmulo acontece devido ao regime de maré e também do vento. A própria natureza faz com que tenha pontos de acúmulo.

Ainda segundo a administração municipal, a areia tirada de Camburi não faz parte da área com restinga, pois a vegetação nativa ajuda a evitar o avanço do mar para o calçadão. Além disso, a areia de Camburi é mais grossa e, portanto, mais estável.

Já fizemos estudos anteriores e não é adequado tirar areia da própria Curva da Jurema pois o grão é fino. Com a areia da Praia de Camburi a manutenção é mais efetiva.

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MEDIDA INTELIGENTE

Desde que seja feito de forma adequada, o engordamento é a solução mais inteligente e menos agressiva, segundo a professora do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Jaqueline Albino. De acordo com a especialista, para que o trabalho seja realmente efetivo, é preciso que tenha um estudo de qual o volume certo que a praia precisa, além de selecionar o tamanho do grão de areia adequado a ser usado.

O engordamento de Camburi, por exemplo, teve sucesso. Ela está mudando sua forma muito devagar, mas não está mais com aspecto erosivo. Foi uma alimentação artificial muito estudada. Foi usado o grão certo e o volume certo de areia que a praia precisava.

MUDANÇA PERMANENTE