Para conter erosão, areia de Camburi é levada para a Curva da Jurema

Cerca de 10 caminhões por dia têm retirado areia da Praia de Camburi e levado para a Curva da Jurema, em Vitória. A medida, chamada de engordamento, é para conter a erosão que sempre castiga a praia devido ao aterro da região.
A última manutenção realizada na Curva da Jurema aconteceu no mês de janeiro, no período do verão. Na ocasião, o serviço foi feito durante duas semanas. Segundo a Prefeitura de Vitória, o engordamento que tem sido realizado dessa vez é para dar continuidade ao trabalho desenvolvido no início do ano.
Como a Curva da Jurema foi um aterro ela precisa de manutenção sempre. O mar vai avançando e 'comendo' a areia. Em janeiro, fizemos a engorda já prevendo que precisaríamos fazer nova manutenção, explicou o geólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinicius Turbay.
A retirada de areia da Praia de Camburi, de acordo com Marcus, não é prejudicial. Estamos retirando de um píer que é um ponto de acumulação da areia. Mesmo tirando, você mantém a areia na praia. O acúmulo acontece devido ao regime de maré e também do vento. A própria natureza faz com que tenha pontos de acúmulo.
Ainda segundo a administração municipal, a areia tirada de Camburi não faz parte da área com restinga, pois a vegetação nativa ajuda a evitar o avanço do mar para o calçadão. Além disso, a areia de Camburi é mais grossa e, portanto, mais estável.
Já fizemos estudos anteriores e não é adequado tirar areia da própria Curva da Jurema pois o grão é fino. Com a areia da Praia de Camburi a manutenção é mais efetiva.
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MEDIDA INTELIGENTE
Desde que seja feito de forma adequada, o engordamento é a solução mais inteligente e menos agressiva, segundo a professora do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Jaqueline Albino. De acordo com a especialista, para que o trabalho seja realmente efetivo, é preciso que tenha um estudo de qual o volume certo que a praia precisa, além de selecionar o tamanho do grão de areia adequado a ser usado.
O engordamento de Camburi, por exemplo, teve sucesso. Ela está mudando sua forma muito devagar, mas não está mais com aspecto erosivo. Foi uma alimentação artificial muito estudada. Foi usado o grão certo e o volume certo de areia que a praia precisava.
MUDANÇA PERMANENTE
Um projeto que visa resolver a questão da erosão na Curva da Jurema de forma permanente está em fase final de produção na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O estudo está sendo desenvolvido por uma equipe técnica da pasta. Quando a proposta for finalizada, ela será apresentada ao secretário Luiz Emanuel Zouain da Rocha e ao prefeito Luciano Rezende. Depois de feito os ajustes necessários, será feita uma licitação para escolher a empresa que realizará a obra.