Risco de incêndio

Para Bombeiros, Hospital Infantil de Vitória deveria estar interditado

O local, que funciona sem alvará da corporação, apresentou princípios de incêndio e casos de curto-circuito nos últimos meses. Bombeiros estão de plantão no hospital

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 14:51 - Atualizado há 6 anos

O Hospital Infantil de Vitória é um dos prédios públicos que estão sem o alvará dos Bombeiros Crédito: Marcelo Prest

"Entendemos a necessidade de interdição do Hospital Infantil de Vitória". A afirmação é do tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros. O local, que funciona sem alvará da corporação, apresentou princípios de incêndio e casos de curto-circuito nos últimos meses. O hospital já passa por reformas, mas como ainda há riscos, bombeiros estão de plantão 24 horas por dia no local.

Durante uma vistoria no Hospital Estatual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), o Corpo de Bombeiros afirma que foram encontradas várias irregularidades, como: necessidade de apresentação de Projeto Técnico de Segurança Contra incêndio e Pânico, execução de sistemas de proteção contra incêndio, elaboração de projeto elétrico e execução de todo o sistema elétrico, elaboração de plano de emergência e constituição de brigada de incêndio, dentre outras ações.

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, as irregularidades foram informadas à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde informou por nota que está reformando toda a rede elétrica do prédio e confirmou que uma unidade do Corpo de Bombeiros encontra-se no local, de forma preventiva.

"A Sesa esclarece que o projeto elaborado para adequação do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória está sendo ajustado, junto ao Corpo de Bombeiros, para execução de todas as intervenções necessárias, atendendo as normas exigidas pela corporação, referentes aos equipamentos de segurança. A Sesa ressalta, ainda, que nos últimos anos não foram feitas as adequações e manutenções necessárias na unidade, o que tem ocasionado alguns problemas na rede elétrica e, por isso, a nova gestão está empenhando todos os esforços para garantir as mudanças de acordo com a legislação", afirmou.

Quando o Corpo de Bombeiros teve conhecimento das condições elétricas do Hospital Infantil de Vitória?

Durante muito tempo o Hospital Infantil de Vitória sofreu com o descaso na parte de prevenção de incêndio. No início de 2019 o novo Governo pediu ao comando do Corpo de Bombeiros que fizesse uma vistoria no local para apontar o que precisava ser feito. Após nossa vistoria, entendemos a necessidade a interdição do hospital, pois havia riscos em grande parte da instalação elétrica, que era muito velha.

E por que o hospital não foi interditado?

Porque nos deparamos com a questão social. No local, há muitas crianças internadas, é um hospital de referência. Após a vistoria, a Secretaria de Saúde criou o projeto de como seria parte elétrica e passou pela contratação empresas e materiais para a execução da reforma.

O Hospital possui alvará? Já teve em algum momento?

Atualmente não. Não sei se já teve um dia, preciso checar em nosso sistema.

Recebemos denúncias de incêndios e curto-circuito no hospital, nos últimos meses.

Houve casos curto-circuitos e princípio de incêndio. Justamente a partir desse momento, quando houve um princípio de incêndio em um aparelho ar-condicionado, há cerca de um mês, decidimos colocar uma viatura do Corpo de Bombeiros lá dentro.

A reforma já teve início?

Sim, há cerca de um mês o Governo começou substituição de toda parte elétrica e abertura de rotas de fuga. Enquanto essa reforma está sendo executada, para que quem frequenta o local não seja penalizado, decidimos manter equipes dos Bombeiros 24 horas no hospital. Dessa forma, conseguimos levar segurança ao local.

Quem precisa frequentar o hospital ainda corre riscos?

Sim, há o risco ter novamente algum princípio de incêndio. Mas isso é mitigado pela presença dos bombeiros, que pode combater o incêndio logo na fase inicial.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta