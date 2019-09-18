Opinião em debate

Papo de Colunista: estreia nesta quinta novo podcast de A Gazeta

Todas as quintas, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Vitor Vogas, com mediação do jornalista Rafael Braz, vão debater assuntos variados

Publicado em 18 de setembro de 2019 às 17:02 - Atualizado há 6 anos

Informação e análise dos assuntos mais quentes da semana em um papo descontraído e disponível para você ouvir quando e onde quiser. Esse é o Papo de Colunista, primeiro podcast semanal de A Gazeta que estreia nesta quinta-feira (19) no portal e nas principais plataformas de áudio digitais.

Todas as quintas, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas (Economia), Leonel Ximenes (Cotidiano) e Vitor Vogas (Política), com mediação do jornalista Rafael Braz, vão debater assuntos variados com o olhar sobre os temas mais discutidos no Espírito Santo na semana.

Se você ainda não sabe o que é podcast, fique tranquilo. É como se fosse um programa de rádio, mas que você pode baixar ou colocar para tocar quando quiser, na hora que for melhor na sua rotina: por exemplo, indo para o trabalho, na hora do almoço, ou até na hora de tomar banho.

A novidade faz parte de uma série de transformações que A Gazeta está fazendo para ficar mais próxima dos capixabas, unindo a tradição do conteúdo analítico que sempre foi marca de A Gazeta e seus colunistas com a inovação dos novos formatos de se informar.

A ideia é trabalhar assuntos densos, mas sem formalidade e de um jeito fácil de entender. Uma conversa. O primeiro episódio do “Papo de Colunista” terá como tema central a polêmica causada pelo deputado estadual Capitão Assumção, que durante um discurso na Assembleia na semana passada ofereceu R$ 10 mil para quem matasse um suspeito de assassinato, tema que ganhou proporções nacionais.

Além de um tema principal por episódio, o programa ainda terá dois quadros fixos. No Fique de olho, cada colunista escolherá e falará sobre um assunto que os capixabas devem acompanhar de perto na próxima semana. Já no Papo Afiado, eles contarão bastidores e curiosidades da cena do Espírito Santo. O programa terá duração de aproximadamente 30 minutos e poderá ser ouvido de forma gratuita.

FORMATO INÉDITO NO ES

Este será o primeiro podcast semanal focado nas notícias e no debate sobre o Espírito Santo. O formato pioneiro vem sendo construído a várias mãos há pelo menos três meses envolvendo jornalistas da Redação A Gazeta/CBN, profissionais da área de áudio e vídeo e da equipe de marketing da Rede Gazeta.

“Nas últimas eleições, fizemos um programa ao vivo na internet com a participação dos colunistas e o resultado foi muito positivo. Depois disso, tivemos a ideia de voltar a juntar os colunistas para discutir temas relevantes para o capixaba. Com o lançamento da nova A Gazeta, decidimos criar o Papo de Colunista, em podcast, um formato em áudio que vem conquistando muitas pessoas”, explica a editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva.

O entrosamento entre os colunistas promete ser uma marca do produto, adianta a editora do Radar Gabriela Martins, supervisora de áudio do programa. “Os ouvintes vão poder aproveitar análises cheias de conteúdo com bom humor. É impressionante como Leonel, Beatriz, Vitor e Rafael se completam. O tema pode até ser denso, mas a maneira como eles conduzem o bate-papo faz com que a pessoa que está ouvindo consiga compreender e ainda se sinta parte da conversa.”

No início do mês, A Gazeta lançou seu primeiro podcast, Vidas Bandidas, que conta, em três episódios, histórias de criminosos que marcaram as páginas policiais do Estado nas décadas de 50 a 70. Clique aqui e ouça os dois episódios já liberados.

MAIS PROXIMIDADE

“Espero que o podcast Papo de Colunista possa aproximar os capixabas de assuntos que mexem com o dia a dia da sociedade. Afinal, muitas vezes há um afastamento das pessoas, que avaliam que economia, por exemplo, é um assunto denso e complexo. Mas ela é parte da nossa vida o tempo todo! Nossa ideia é mostrar que dá pra debater os diversos temas sem ficar no tecniquês”, comenta Beatriz Seixas.

Para o colunista Leonel Ximenes, o podcast será um instrumento importante para que o ouvinte receba análises e saiba os bastidores do que mais importante esteja acontecendo no Espírito Santo. “Além de ser um formato moderno de se divulgar notícias, o podcast permite que nós, colunistas, aprofundemos temas de uma forma muito mais dinâmica. É um mundo novo, uma enorme responsabilidade, mas o desafio é ao mesmo tempo sedutor.”

Essa proximidade vai além da possibilidade de se escutar o programa onde quiser, mas também na aposta no humor para tornar temas áridos mais fáceis de se entender. “Será uma bela opção para o capixaba (ou para qualquer pessoa em todo o mundo, se pensarmos no alcance do produto) que quer se manter bem informado sobre os assuntos que movimentam a política, a economia e o cotidiano do Espírito Santo com um papo semanal descontraído, com muita informação, muita análise, bastidores e algumas boas doses de humor”, comenta Vitor Vogas.

Mediador do debate, o jornalista Rafael Braz explica que sua função será fazer o fluxo da conversa funcionar. “Na maior parte do tempo eu tento atuar como um apresentador e provocador, sem oferecer tanto minha opinião. Minha ideia é dar mais leveza ao programa, não deixando que seja nada muito sério e formal”.

FICHA TÉCNICA

Papo de Colunista

Direção Geral: Elaine Silva

Produção: Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas

Roteiro: Beatriz Seixas

Supervisão: Gabriela Martins e Marcella Andrade

Sonoplastia: Daivison Borges e Leandro Mouro Rodrigues

