Papo de Colunista: Educação - desafios vão muito além da falta de dinheiro

No episódio desta semana, além de tratar da Educação, nossos colunistas abordam assuntos como Previdência e eleições

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 05:00 - Atualizado há 6 anos

Na semana em que é comemorado o Dia do Professor, nós vamos falar sobre Educação. No Espírito Santo, os dados revelam uma situação dramática quando o assunto é valorização da categoria. Dos 78 municípios capixabas, 37 não respeitam sequer o piso salarial do país, que é de R$ 1.598,59.

No Estado, o menor piso é pago em Alto Rio Novo, R$ 906,89. Isso mostra que a educação básica não tem recebido a devida atenção do poder público. O gasto médio com o aluno da Ufes, por exemplo, é seis vezes maior que o gasto médio por aluno da rede municipal de ensino. A valorização do professor assim como a má gestão dos recursos direcionados para essa área são o tema central do podcast Papo de Colunista desta semana.

