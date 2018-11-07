Papa nomeia Dom Dario novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória

Dom Dario Campos foi nomeado o novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória Crédito: Reprodução

Dom Frei Dario Campos é o novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Ele foi nomeado nesta quarta-feira (07) pelo Papa Francisco e sucede a Dom Luiz Mancilha Vilela, cuja renúncia foi aceita pelo Papa nesta mesma data. Dom Luiz foi nomeado pelo Papa Administrador Apostólico da Arquidiocese de Vitória até a posse de Dario.

Segundo informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Dario Campos é franciscano da Ordem dos Frades Menores. Nasceu em 9 de junho de 1948, em Castelo, no Sul do Estado. Sua ordenação episcopal foi em 26 de setembro de 2000, em Belo Horizonte (MG), após ser nomeado bispo coadjutor de Araçuaí (MG).

POSSE

A posse, de acordo com informações da Arquidiocese de Vitória, será no dia 5 de janeiro, às 10h, na Catedral de Vitória.

HISTÓRIA

Dom Dario tornou-se bispo titular em 2001, permanecendo até 2004 na diocese do Norte de Minas, quando foi nomeado bispo de Leopoldina (MG).

Neste período, foi membro do Conselho Episcopal de Pastoral do regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e responsável pelo Setor Vocações e Ministérios (2002 a 2006) e pelos Presbitérios do regional, além do Setor de Animação Vocacional (2006 a 2010).

O novo arcebispo tomou posse na diocese de Cachoeiro de Itapemirim no dia 10 de julho de 2011. Seu lema episcopal é Nas tuas Mãos.

ATIVIDADES ANTES DO EPISCOPADO

Vigário Paroquial; promotor vocacional; mestre de noviços; mestre dos estudantes de filosofia; guardião do convento de São Bernardino; guardião do convento São Francisco das Chagas; diretor do Colégio Santo Antônio em Belo Horizonte-MG; definidor provincial e vice-provincial; presidente da Conferência das Províncias Franciscanas do Brasil; visitador geral nas províncias franciscanas de Mato Grosso, Goiás, Santarém, Triângulo Mineiro; vice-presidente da CRB-MG; Provincial (1995-2000).

"PASTOR ATENTO ÀS NECESSIDADES DO POVO"

Da mesma Ordem do novo arcebispo de Vitória, o guardião do Convento da Penha, frei Paulo Roberto, comentou a escolha do papa.

É capixaba. É franciscano. Homem simples. Pastor atento às necessidades do povo e às provocações do anúncio do Evangelho nos tempos atuais. Sua carta aponta proposta de diálogo com todas as forças da sociedade. Precisamos da virtude do diálogo Frei Paulo, guardião do Convento da Penha

PAULO HARTUNG

Em nota, o governador do Estado, Paulo Hartung, destacou o perfil humilde do novo arcebispo de Vitória.

Parabenizo com carinho Dom Dario Campos, que foi nomeado nesta quarta-feira (07) pelo Papa Francisco como novo arcebispo da Diocese de Vitória. Dom Dario, com seu perfil humilde, de origem franciscana e dedicado à caridade, certamente será um bom pastor para os fiéis católicos do Espírito Santo. Manifesto aqui também meu carinho a Dom Luiz Mancilha Vilela, que desempenhou um belo e dedicado trabalho ao nosso Estado Paulo Hartung, governador do Estado

NOVO BISPO EMÉRITO

Dom Luiz Mancilha Crédito: Gazeta Online

Dom Luiz Mancilha é natural de Pouso Alto (MG) e completou 75 anos em maio de 2017, idade estabelecida pelo Código de Direito Canônico para a apresentação da renúncia por idade ao papa

O agora arcebispo emérito de Vitória também passou pela diocese de Cachoeiro de Itapemirim, assim como seu sucessor. Por lá esteve de 1986 até 2002. Entre 2002 e 2004, foi arcebispo coadjutor de Vitória do Espírito Santo, assumindo o governo arquidiocesano na sequência.

Dom Luiz Mancilha Vilela, cujo lema episcopal é Ut Pastor Pascet (Como um pastor) atuou na CNBB como responsável pela então Dimensão Missionária e fez parte do Conselho Episcopal Pastoral (Consep).

"ESTOU MUITO FELIZ COM A NOMEAÇÃO"

Na manhã desta quarta-feira (7), Dom Luiz se reuniu com o Conselho Presbiteral e com o Colégio de Consultores para dar pessoalmente a notícia do novo arcebispo aos padres, segundo informações da Arquidiocese de Vitória. Ao falar sobre a nomeação, Dom Luiz comentou que estava muito feliz e realizado por ter dado sua vida pela Igreja.

A Igreja me disse agora chega, e eu acho isso natural e até uma atitude sábia da Igreja, que é o bispo aos 75 anos, ser convidado a colocar o seu cargo à disposição. Acho sábio porque a Igreja deve se renovar com quadros novos para ouvir os apelos de Deus. Estou muito feliz Dom Luiz, arcebispo emérito

"Eu dei minha vida pela Igreja! Nós somos servos inúteis e o que eu pude realizar está realizado. Peço desculpas pelas falhas cometidas e barco para frente. Estou tranquilo e muito feliz com a nomeação de Dom Dario, 'meu' arcebispo de Vitória do Espírito Santo", finalizou.