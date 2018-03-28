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Nomeação

Papa Francisco transfere bispo de Vitória para São Paulo

Bispo da diocese de Bauru, em São Paulo, pediu renuncia por estar em idade avançada

Publicado em 28 de Março de 2018 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 14:34
O bispo auxiliar de Vitória dom Rubens Sevilla Crédito: Divulgação/CNBB
O bispo auxiliar de Vitória, dom Rubens Sevilla, será transferido para Bauru, em São Paulo, devido a um pedido de renúncia apresentado por dom Caetano Ferrari e que foi acolhido pelo papa Francisco. A decisão foi passada nesta quarta-feira (28).
O bispo de Bauru fez o pedido de renúncia por idade avançada. Com a acolhida do papa, o bispo auxiliar de Vitória, dom Rubens Sevilla, irá assumir a diocese paulista.
Dom Rubens foi nomeado bispo auxiliar em 2011, pelo então papa Bento XVI. Ele é membro da Órdem dos Carmelitas Descalços (OCD) e natural de Taraby, em São Paulo. Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), enviou uma saudação em nome da entidade ao nobo bispo de Bauru.
Confira abaixo a saudação na íntegra:
Saudação da CNBB a dom Rubens Sevilha
Prezado Irmão, dom Rubens Sevilha
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tomou conhecimento, hoje, 28 de março, da decisão do Papa Francisco em acolher o pedido de renúncia apresentado pelo bispo da diocese de Bauru (SP), dom Caetano Ferrari, de acordo com o cânon 401§1º do Código de Direito Canônico, por motivo de idade e de nomear o senhor, como seu sucessor naquela diocese paulista.
Sabemos do seu trabalho realizado como auxiliar de dom Luiz Mancilha, arcebispo de Vitória (ES). Sabemos da sua formação e da sua espiritualidade. Tudo isso nos deixa esperançosos diante da nova missão que a Igreja lhe confia.
Acolhemos sua nomeação trazendo presente a palavra do Papa Francisco sobre a Igreja e o Espírito Santo dirigida ao pregador do retiro no qual participou durante a Quaresma: Obrigado por nos ter recordado que a Igreja não é uma gaiola para o Espírito Santo, que o Espírito voa e age também fora. E com as citações e com aquilo que nos disse, o senhor mostrou-nos como Ele trabalha nos não-crentes, nos pagãos, nas pessoas de outras confissões religiosas: é universal, é o Espírito de Deus, que é para todos. Também hoje existem Cornélios, centuriões, guardas da prisão de Pedro que vivem uma busca interior, ou que sabem distinguir quando há algo que chama. Obrigado por esta chamada a abrir-nos sem temores, sem rigidez, para sermos dóceis ao Espírito e para não nos mumificarmos nas nossas estruturas, que nos fecham.
A CNBB agradece a fecunda vida e missão de dom Caetano Ferrari, e pede a Deus, por intercessão Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, conceder aos senhores, a graça da saúde e da paz.
Em Cristo,
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário-Geral da CNBB
 

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