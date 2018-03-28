Papa Francisco transfere bispo de Vitória para São Paulo

O bispo auxiliar de Vitória dom Rubens Sevilla Crédito: Divulgação/CNBB

O bispo auxiliar de Vitória, dom Rubens Sevilla, será transferido para Bauru, em São Paulo, devido a um pedido de renúncia apresentado por dom Caetano Ferrari e que foi acolhido pelo papa Francisco. A decisão foi passada nesta quarta-feira (28).

O bispo de Bauru fez o pedido de renúncia por idade avançada. Com a acolhida do papa, o bispo auxiliar de Vitória, dom Rubens Sevilla, irá assumir a diocese paulista.

Dom Rubens foi nomeado bispo auxiliar em 2011, pelo então papa Bento XVI. Ele é membro da Órdem dos Carmelitas Descalços (OCD) e natural de Taraby, em São Paulo. Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), enviou uma saudação em nome da entidade ao nobo bispo de Bauru.

Confira abaixo a saudação na íntegra:

Saudação da CNBB a dom Rubens Sevilha

Prezado Irmão, dom Rubens Sevilha

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tomou conhecimento, hoje, 28 de março, da decisão do Papa Francisco em acolher o pedido de renúncia apresentado pelo bispo da diocese de Bauru (SP), dom Caetano Ferrari, de acordo com o cânon 401§1º do Código de Direito Canônico, por motivo de idade e de nomear o senhor, como seu sucessor naquela diocese paulista.

Sabemos do seu trabalho realizado como auxiliar de dom Luiz Mancilha, arcebispo de Vitória (ES). Sabemos da sua formação e da sua espiritualidade. Tudo isso nos deixa esperançosos diante da nova missão que a Igreja lhe confia.

Acolhemos sua nomeação trazendo presente a palavra do Papa Francisco sobre a Igreja e o Espírito Santo dirigida ao pregador do retiro no qual participou durante a Quaresma: Obrigado por nos ter recordado que a Igreja não é uma gaiola para o Espírito Santo, que o Espírito voa e age também fora. E com as citações e com aquilo que nos disse, o senhor mostrou-nos como Ele trabalha nos não-crentes, nos pagãos, nas pessoas de outras confissões religiosas: é universal, é o Espírito de Deus, que é para todos. Também hoje existem Cornélios, centuriões, guardas da prisão de Pedro que vivem uma busca interior, ou que sabem distinguir quando há algo que chama. Obrigado por esta chamada a abrir-nos sem temores, sem rigidez, para sermos dóceis ao Espírito e para não nos mumificarmos nas nossas estruturas, que nos fecham.

A CNBB agradece a fecunda vida e missão de dom Caetano Ferrari, e pede a Deus, por intercessão Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, conceder aos senhores, a graça da saúde e da paz.

Em Cristo,

Dom Leonardo Ulrich Steiner

Bispo Auxiliar de Brasília

Secretário-Geral da CNBB