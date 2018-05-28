Panelaço contra Michel Temer é registrado na Grande Vitória

As panelas voltaram a fazer barulho durante o pronunciamento do presidente Michel Temer na noite deste domingo (27). Enquanto Temer anunciava, moradores de Jardim Camburi, em Vitória, e Itapoã e Parque das Gaivotas, em Vila Velha, faziam barulho nas janelas de suas residências.

O Governo Federal cedeu a reivindicação dos caminhoneiros e decidiu congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba. O anúncio foi feito após um dia inteiro de negociações no Palácio do Planalto. De acordo com o presidente, isso equivale, a zerar as alíquotas da Cide e do PIS/Cofins.