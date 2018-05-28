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Greve dos caminhoneiros

Panelaço contra Michel Temer é registrado na Grande Vitória

Meio esquecidas desde as manifestações contra a ex-presidente Dilma, o som das panelas voltaram durante o pronunciamento de Michel Temer na noite deste domingo (27)

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 01:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 01:30
Capixabas fazem panelaço durante pronunciamento do presidente Michel Temer Crédito: Reprodução
As panelas voltaram a fazer barulho durante o pronunciamento do presidente Michel Temer na noite deste domingo (27). Enquanto Temer anunciava a redução de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias, moradores de Jardim Camburi, em Vitória, e Itapoã e Parque das Gaivotas, em Vila Velha, faziam barulho nas janelas de suas residências.
O Governo Federal cedeu a reivindicação dos caminhoneiros e decidiu congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba. O anúncio foi feito após um dia inteiro de negociações no Palácio do Planalto. De acordo com o presidente, isso equivale, a zerar as alíquotas da Cide e do PIS/Cofins.
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