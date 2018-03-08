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BR 262

Pane em semáforos gera caos na BR 262 em Cariacica

Os condutores que passarem pelo local devem redobrar a atenção no trânsito e dirigir com cautela

Publicado em 08 de Março de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 19:34
Motoristas ficaram confusos com a sinalização no Trevo de Alto Laje, em Cariacica Crédito: Geraldo Campos Jr.
Motoristas que precisam passar pelo trecho do trevo de Alto Lage, em Cariacica, devem redobrar a atenção no trânsito e ter muita cautela na tarde desta quinta-feira (8). Internautas relataram que semáforos da BR 262 estão com problema.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), provavelmente o transtorno deve ter sido causado pela forte chuva que atinge a Grande Vitória nesta tarde.
O tráfego está congestionado no local.
DEFESA CIVIL EMITE ALERTA
A tendência é piorar. Ainda na tarde desta quinta (8), a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas fortes para todo o Espírito Santo - e alertou, ainda, para deslizamentos em Vitória.

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