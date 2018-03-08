Pane em semáforos gera caos na BR 262 em Cariacica

Motoristas que precisam passar pelo trecho do trevo de Alto Lage, em Cariacica, devem redobrar a atenção no trânsito e ter muita cautela na tarde desta quinta-feira (8). Internautas relataram que semáforos da BR 262 estão com problema.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), provavelmente o transtorno deve ter sido causado pela forte chuva que atinge a Grande Vitória nesta tarde.
O tráfego está congestionado no local.
DEFESA CIVIL EMITE ALERTA
A tendência é piorar. Ainda na tarde desta quinta (8), a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas fortes para todo o Espírito Santo - e alertou, ainda, para deslizamentos em Vitória.