Pane da Vivo no ES foi causada por rompimento de fibra ótica

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A pane que celulares da Vivo no Espírito Santo enfrentaram nesta quinta-feira (17) foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra ótica, segundo informou a própria empresa, em nota enviada no início da tarde. "O rompimento foi causado por terceiros", informou. De acordo com a operadora, os serviços foram normalizados às 14h10.

Clientes da operadora de telefonia móvel Vivo relataram dificuldades para completar chamadas ou acessar a internet desde a manhã desta quinta-feira (17) em todo o Espírito Santo. Por volta das 14 horas, usuários afirmam que os serviços, aos poucos, estão voltando.

A reportagem do Gazeta Online fez o teste em alguns telefones. Em chamadas recebidas ou feitas pelo smartphones com chips da operadora em Vitória, o telefonema não completava.

Nem a secretária eletrônica relatava o motivo, como em uma ligação para um celular desligado. Em alguns celulares aparecia a mensagem apenas emergência para chamadas realizadas, devido à ausência de sinal.

NOTA DA VIVO NA ÍNTEGRA