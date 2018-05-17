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Telefonia com dificuldades

Pane da Vivo no ES foi causada por rompimento de fibra ótica

Clientes da operadora de telefonia móvel Vivo relataram dificuldades para completar chamadas na manhã desta quinta

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 15:43
Crédito: Pixabay
A pane que celulares da Vivo no Espírito Santo enfrentaram nesta quinta-feira (17) foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra ótica, segundo informou a própria empresa, em nota enviada no início da tarde. "O rompimento foi causado por terceiros", informou. De acordo com a operadora, os serviços foram normalizados às 14h10.
Clientes da operadora de telefonia móvel Vivo relataram dificuldades para completar chamadas ou acessar a internet desde a manhã desta quinta-feira (17) em todo o Espírito Santo. Por volta das 14 horas, usuários afirmam que os serviços, aos poucos, estão voltando.
A reportagem do Gazeta Online fez o teste em alguns telefones. Em chamadas recebidas ou feitas pelo smartphones com chips da operadora em Vitória, o telefonema não completava.
Nem a secretária eletrônica relatava o motivo, como em uma ligação para um celular desligado. Em alguns celulares aparecia a mensagem apenas emergência para chamadas realizadas, devido à ausência de sinal.
NOTA DA VIVO NA ÍNTEGRA
A Vivo informa que devido a rompimento de fibra ótica, ocasionado por terceiros, os clientes móveis no estado do Espirito Santo estão com dificuldades para realizar e receber chamadas e utilizar a internet. A empresa já enviou suas equipes técnicas ao local para normalizar a situação no menor prazo possível.

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