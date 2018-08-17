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Previsão do Tempo

Pancadas de chuva e ventos frios devem marcar o final de semana no ES

O Climatempo afirma que pode chover a qualquer momento do dia e que a frente fria deve se afastar a partir de sábado (18)

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 15:18
Frente fria deixa o clima instável no ES Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
A previsão do tempo para o final de semana, como o Gazeta Online informou na última quarta-feira (15), deve ser de tempo frio no Espírito Santo, de acordo com o Climatempo. A frente fria que avança pela costa do Estado começa a se afastar no sábado (18), mas o céu será de nuvens carregadas. Ventos polares mantêm a temperatura mais baixa.
Ainda nesta sexta-feira (17), segundo o Climatempo, chove a qualquer hora do dia. Ventos frios de origem polar e o excesso de nebulosidade não deixam a temperatura subir, deixando o clima ameno o dia inteiro em Vitória.
No sábado (18), a frente fria se afasta do ES, mas ventos úmidos que sopram do mar fazem com que o tempo se mantenha instável em todas as regiões. O dia deve amanhecer frio principalmente nas áreas de serra. À tarde, a máxima não deve passar dos 26°C e a mínima pode chegar a 16°C.
No domingo (19), o tempo não muda muito. O dia será marcado por muita nebulosidade. O sol aparece fraco durante o dia, mas também pode chover a qualquer momento. A temperatura continua baixa nas primeiras horas da manha e, à tarde, a condição fica mais amena. A máxima esperada é de 26°C e, a mínima, de 16°C.

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