Pai é suspeito de estuprar a filha de 6 anos em Conceição da Barra

Um homem que não teve a idade informada é acusado de estuprar a própria filha, uma menina de 6 anos, em Conceição da Barra, região Norte do Espírito Santo. O crime teria acontecido na tarde de sábado (11), quando a vítima passou algumas horas na casa do suspeito.
Segundo a Polícia Militar, a criança voltou para a casa da mãe e se queixou de dores nas partes íntimas, mas não quis contar como ficou machucada. Os militares estiveram na casa do pai, que alegou ter buscado a menina por volta das 13 horas e que ela passou a tarde brincando com outra filha dele em frente à casa onde ele mora. O pai afirmou que, às 17 horas, levou a criança de volta para a casa da mãe.
Ainda de acordo com a PM, a menina foi levada ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, foi examinada e ficou em observação. Os envolvidos foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
Procurada, a Polícia Civil informou que, por enquanto, ninguém foi detido. A menina foi encaminhada para realizar os exames e a Polícia Civil aguarda o laudo. O caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra e outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos, ressalta a nota.