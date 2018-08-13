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Abuso sexual

Pai é suspeito de estuprar a filha de 6 anos em Conceição da Barra

Segundo a Polícia Militar, a criança voltou para a casa da mãe e se queixou de dores nas partes íntimas; menina passou por exames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 17:54

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 17:54

Polícia Civil em São Mateus Crédito: Google Street View
Um homem que não teve a idade informada é acusado de estuprar a própria filha, uma menina de 6 anos, em Conceição da Barra, região Norte do Espírito Santo. O crime teria acontecido na tarde de sábado (11), quando a vítima passou algumas horas na casa do suspeito.
Segundo a Polícia Militar, a criança voltou para a casa da mãe e se queixou de dores nas partes íntimas, mas não quis contar como ficou machucada. Os militares estiveram na casa do pai, que alegou ter buscado a menina por volta das 13 horas e que ela passou a tarde brincando com outra filha dele em frente à casa onde ele mora. O pai afirmou que, às 17 horas, levou a criança de volta para a casa da mãe.
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Ainda de acordo com a PM, a menina foi levada ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, foi examinada e ficou em observação. Os envolvidos foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
Procurada, a Polícia Civil informou que, por enquanto, ninguém foi detido. A menina foi encaminhada para realizar os exames e a Polícia Civil aguarda o laudo. O caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra e outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos, ressalta a nota.

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