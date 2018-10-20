Pai e filho são encontrados mortos em Barra de São Francisco

Delegacia de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Norte

Um crime brutal chocou os moradores de Barra de São Francisco, na região Noroeste do Estado, na tarde desta quinta-feira (18). Pai e filho foram encontrados mortos na casa onde eles viviam, no distrito de Córrego Alto Sapucaia. Os corpos de Izaías Luiz Moulaz, de 80 anos, e de Manoel Luiz Moulaz, de 58 anos, já estavam em avançado estado de decomposição. A suspeita é de latrocínio, que é roubo seguido de morte, pois havia R$ 50 mil guardado na residência e o dinheiro sumiu.

De acordo com a Polícia Militar, um parente estranhou a falta de contato de Izaías e Manoel e foi até a casa deles, que fica em uma localidade a 20 quilômetros da sede do município. Chegando ao local, encontrou os dois mortos.

O corpo de Izaías estava com as mãos amarradas para trás com um fio de energia. Já o corpo de Manoel estava em outro cômodo, segundo a PM. Vizinhos disseram aos militares que pai e filho mantinham duas armas e cerca de R$ 50 mil guardados na casa. No entanto, o dinheiro e as armas não foram encontrados. Por isso, a Polícia Civil informou que trabalha com a hipótese de latrocínio.

O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Até o momento, ninguém foi detido. Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações, informou a PC.