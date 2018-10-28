Padre é assaltado e tem carro roubado a caminho de missa em Pinheiros

Paróquia São João Evangelista de Pinheiros Crédito: Divulgação

Um padre foi assaltado por dois criminosos na manhã deste domingo (28), em Pinheiros , região Norte do Estado. O religioso seguia para celebrar uma missa quando foi rendido pelos assaltantes. Um dos suspeitos estava armado.

Em um comunicado oficial em sua página no Facebook, a Paróquia São João Evangelista, localizada no Centro do município, informou que o padre Lucivan havia sido assaltado e que o carro e pertences foram levados. O veículo é um Ford Ka branco, placas PPK 3451, caso alguém tenha alguma notícia pedimos que comunique imediatamente à polícia, diz o comunicado. Ainda segundo a publicação, o pároco está bem e a programação pastoral do dia continua normalmente.

De acordo com a Polícia Militar, o religioso saía de casa pela manhã quando ele foi abordado por dois homens, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Os suspeitos anunciaram o assalto e levaram o celular e o automóvel do padre. Foram realizadas buscas na região, mas até o momento ninguém foi detido. A PM destacou que as equipes do setor continuam alertas no intuito de localizar os criminosos.

Já a Polícia Civil informou que, até o momento, a ocorrência não foi registrada na Delegacia Regional de São Mateus. O veículo ainda não foi recuperado e os suspeitos, até o momento, não foram localizados, ressaltou, em nota.