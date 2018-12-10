Brenda mostra novo modelo de placa padrão Mercosul Crédito: Bernardo Coutinho

Começa nesta segunda-feira (10) a valer o novo modelo de placa do Mercosul no Espírito Santo. O padrão já é usado na Argentina e no Uruguai. A placa nova será instalada em todos os veículos zero-quilômetro e também nos veículos que precisam atualizar suas placas, como nos casos de mudança de município ou propriedade.

As novas placas serão iguais em todo o país, terão quatro letras e três números e estão sendo adotadas em diferentes datas em cada Estado. A placa terá uma cor mais clara que a atual, que é cinza, e uma tarja azul na parte superior, onde vem escrito "Brasil. O novo modelo não conta com identificação de Estado e município do veículo. Isso vai permitir que seja feito apenas um emplacamento em toda a vida do carro, comenta o gerente Operacional do Detran-ES, Cleber Bongestab.

Ele afirma ainda que a maior vantagem das novas placas é a rastreabilidade. Cada uma conta com o QR Code (código que pode ser escaneado com a câmeras de celulares), que será lido pelos agentes de fiscalização e apontará se aquela placa é, de fato, designada àquele veículo. Se o policial perceber que a placa foi roubada, a chance de o carro estar irregular é enorme. O problema é que essas medidas de segurança têm um custo, que é mais caro, explica.

Mas o valor das placas será definido pelo mercado, ou seja, cada estampadora poderá decidir quanto vai querer cobrar. As placas antigas tinham um preço único, em torno de R$ 80. No Rio de Janeiro, onde as placas Mercosul já são realidade desde a semana passada, o produto custa R$ 190.

Your browser does not support the audio element. Padrão Mercosul de placas de carros começa a valer no Espírito Santo

TIRA-DÚVIDAS

Como são as novas placas?

Elas têm quatro letras e três números, diferente das antigas que têm três letras e quatro números. Elas são mais claras com as bordas pretas e uma tarja azul onde está escrito Brasil. Não há mais identificação de Estado ou cidade de origem .

Qual o benefício?

Segundo o Detran, a nova placa traz mais segurança e dificulta a clonagem e utilização de carros roubados.

Quem precisa se adequar?

A nova placa será implementada em veículos zero-quilômetro e também naqueles que precisam atualizar suas placas, como nos casos de mudança de município ou propriedade.

Posso trocar de placa se quiser?

Sim. Diferente dos casos citados acima, o motorista que queira trocar a placa de forma espontânea terá que pagar uma taxa de cerca de R$ 33. O Detran, no entanto, não orienta que os motoristas procurem o novo produto sem necessidade, pelo menos nos primeiros meses de implantação, para evitar sobrecarga no sistema.

O procedimento de emplacamento mudou?

Sim. Agora o proprietário terá que se dirigir ao Detran para apresentar os documentos e pagar as taxas. Após auditoria, um SMS com um código será enviado ao dono do veículo. Esse código deverá ser apresentado na estampadora de placas da escolha do motorista. A estampadora vai imprimir os caracteres na placa e afixar no veículo.

Como a placa será fixada?

Como não há mais lacre, os estampadores (ou alguém contratado por eles) vão instalar a placa no veículo. Eles também terão que fotografar o chassi e motor do carro e enviar ao Denatran informando que aquela placa pertence àquele veículo.

Quando o carro trocar de dono ou em caso de mudança de Estado precisarei alterar a placa?

Não. A placa é igual em todo o país e será a mesma por toda a vida do veículo.

Onde a placa já é utilizada?

O Uruguai e Argentina já utilizam a placa com padrão Mercosul. No Brasil, apenas o Rio de Janeiro já emplaca veículos com o novo padrão.

O que faço se não houver um estampador na minha cidade?

Será preciso procurar um representante designado pela estampadora (um despachante por exemplo) ou viajar até um local onde haja uma dessas empresas. Como não há mais estoque - cada placa será fabricada por demanda - pode ser que o emplacamento novo demore mais do que o antigo, principalmente para quem mora longe dos grandes centros.

Como saberei quais empresas estão credenciadas para fazer as placas?

A partir de hoje o Detran disponibilizou no site a lista com as estampadoras autorizadas a fazerem o serviço.

Quanto vai custar a nova placa?

Não há preço fixado pelo Estado. Cada empresa é livre para decidir que preço vai cobrar pelo produto. No Rio de Janeiro, o valor da nova placa é de cerca de R$ 190. O modelo antigo custava em torno de R$ 80 no Espírito Santo.

Como será a fiscalização das novas placas?