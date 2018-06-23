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Pacientes com H1N1 aguardam vagas em hospitais da Grande Vitória

Um respira com auxílio de balão de oxigênio; a outra paciente já teve duas paradas cardíacas e permanece em PA

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 22:00
Caroline de Souza Santos teve duas paradas cardíacas pela manhã no PA de São Pedro, em Vitória, diagnosticada com H1N1 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
 ATUALIZAÇÃO: minutos após a publicação desta reportagem, a personagem Carolina teve uma quinta parada cardíaca e morreu ainda no pronto atendimento
Dois pacientes diagnosticados com a gripe H1N1 estão internados em Unidades de Pronto Atendimento (PAs) de Vitória aguardando transferência para hospitais. Caroline Santos Souza, de 25 anos, teve duas paradas cardíacas pela manhã no PA de São Pedro, e Bruno Novaes Matias dos Santos, de 19 anos, respira com auxílio de um balão de oxigênio, no PA da Praia do Suá. Mesmo diante da gravidade dos casos, as famílias tentam desde a noite de quinta-feira (21) a transferência.
Bruno é estudante da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e foi diagnosticado com H1N1 na quinta-feira (21), no PA da Enseada do Suá. Segundo a tia dele, Zenilda Barreto Novaes, o jovem estaria com sintomas há 15 dias, indo e voltando ao posto após ser medicado. Zenilda diz ainda que, após o diagnóstico, a Prefeitura de Vitória solicitou uma vaga para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que informou que recebeu o pedido, mas disse que não vai transferi-lo imediatamente porque caso de Bruno "não tem caráter de urgência".
Estamos aguardando apreensivos. Ele está há muitos dias nessa situação e piorou muito. É difícil entender o que seria urgência para transferi-lo para o hospital, disse a tia de Bruno.
Os familiares de Caroline Santos Souza também estão apreensivos. A jovem teve duas paradas cardíacas na manhã desta sexta-feira (22). Seguindo o sogro dela, André Borges, Carolina, que tem uma filha de dois anos, foi internada na terça-feira (19) e a Sesa quer transferi-la para Colatina nesta sexta (22). Ele contesta a mudança de cidade, pois tem medo de que a jovem não resisti à viagem de mais de duas horas.
Ela está entubada. O problema é que a vaga apareceu em Colatina, mas hoje ela não tem mais condições de ir. Meu filho está no PA desesperado e chorando, desabafou André.
Ainda segundo o sogro, Carolina mora do bairro Ataíde, em Vila Velha, e procurou no domingo o PA da Praia do Suá, em Vitória,  onde fez exame de sangue e foi diagnosticada com virose. Preocupada com o avanço dos sintomas, foi ao médico na terça-feira (19).
A família dela é de São Pedro (Vitória), e quando ela voltou no médico fez a radiografia e foi verificado que estava cheio de secreção no pulmão e por isso foi internada. Só que desde terça não tem vaga, disse André, preocupado.
SESA
Sobre o caso de Bruno, a Central de Regulação de Vagas informa que recebeu a solicitação de transferência do paciente na noite desta quinta-feira (21). A vaga, de acordo com o perfil clínico do paciente, está sendo providenciada. Vale ressaltar que a busca pelo leito adequado ao perfil clínico de cada paciente é feita, primeiramente, na rede estadual, depois na filantrópica e, se não houver disponibilidade, é feita a compra na rede particular. Em alguns momentos não há disponibilidade de leitos nem mesmo na rede particular.
Sobre o caso de Caroline, a Central de Regulação de Vagas A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a vaga de acordo com o perfil da paciente foi solicitada e foi providenciada em hospital em Colatina, mas lamentavelmente a paciente faleceu antes da transferência. A Sesa informa que, em casos como este, de instabilidade clínica, a orientação é que o pronto-atendimento acione o Samu 192.
 

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