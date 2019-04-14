Pacientes com diabetes perdem visão por causa de burocracia

Maria Souza dos Santos, 73, aguardou um ano para fazer exames na rede pública Crédito: Fernando Madeira

“Meu marido está ficando cego e, por causa disso, não consegue trabalhar mais, nem se aposentar.” O desabafo da dona de casa Débora dos Santos Mendes dos Reis é o retrato de uma realidade que atinge centenas de pacientes com diabetes no Estado. A cegueira é uma complicação da doença, mas pode ser evitada.

No Espírito Santo, porém, há pelo menos dois fatores que contribuem para esse quadro: a demora no diagnóstico e a longa espera pelo tratamento adequado. Em alguns casos, a espera passa de um ano. Uma injeção que poderia regredir ou até mesmo reverter a perda de visão, por exemplo, só pode ser aplicada com autorização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas não é liberada no mesmo ritmo do avanço da doença.

Débora conta que o marido, o motorista Rogério Mendes dos Reis, 40, é diabético desde o nascimento e, enquanto ainda estava empregado, o plano de saúde cobria seu tratamento. Há três anos passou a recorrer ao SUS, e a situação foi se agravando.

“Um dia começou a reclamar de dor no olho. Dali a pouco, gritou: ‘não estou vendo nada!’. Deu hemorragia. Corremos no médico e ele já estava perdendo a visão; ele não enxerga 40% com o olho direito”, relata.

A dona de casa disse que o marido faz acompanhamento em uma unidade de saúde na Serra, mas precisa realizar um procedimento que controla o avanço da perda da visão, com aplicação de injeções no olho.

“Meu marido já tem o laudo, demos entrada na farmácia cidadã, mas é uma burocracia terrível, uma fila de espera que nunca acaba. Estamos desde setembro aguardando, meu marido sentindo dor e sem poder fazer nada”, reclama.

DIAGNÓSTICO TARDIO

Chefe da Unidade do Centro da Visão do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), o oftalmologista Fabio Petersen Saraiva observa que cerca de 30% dos diabéticos – quase 90 mil pessoas no Estado – não sabem que têm a doença e, à medida que o tempo vai passando, aumentam as chances de lesões oculares causadas pelo diabetes.

“O problema começa aí. O diagnóstico tardio leva a complicações. O segundo fator é não controlar a glicose. Precisaria haver mais unidades especializadas para fazer essa avaliação dos pacientes”, aponta. O Hucam é unidade de referência de atendimento de pacientes encaminhados pela Sesa para consultas com especialistas e aplicação da injeção.

É desse tratamento que precisa a dona de casa Maria Souza dos Santos, 73. Após descobrir que tem diabetes há alguns anos, a doença começou a se agravar. “Até 2013, dava para controlar, depois foi piorando. Minha mãe fazia o acompanhamento, mas só o exame que precisava levou um ano. Para uma pessoa que está ficando cega, demorar assim, é muito difícil”, conta a filha Cleria Souza dos Santos.

Segundo ela, o óculos já não tem utilidade para a mãe e, recentemente, a dona de casa desabafou: “É capaz de eu morrer antes de conseguir me tratar”.

O oftalmologista Thiago Cabral costuma atender pessoas com retinopatia diabética (complicação decorrente do diabetes) e se preocupa com a alta incidência de pacientes com perda de visão.

“Diabetes atinge vários órgãos e é a maior causa de cegueira em indivíduos em idade laborativa. A pessoa não controla bem a doença e, após alguns anos, passa a apresentar complicações. Só chega caso grave para mim; não tem ninguém chegando bem”, afirma.

PROBLEMA COMEÇA NA ATENÇÃO BÁSICA

As unidades de saúde dos municípios são a porta de entrada para a população que depende do SUS. Nesses postos têm que ser oferecida uma atenção básica de qualidade para fazer detecção precoce de doenças, como o diabetes, e evitar suas eventuais complicações. No Espírito Santo, contudo, esse atendimento tem cobertura de menos de 60% da demanda.

Tadeu Marino, secretário de Estado da Saúde, diz que é preciso investir em atendimento básico qualificado Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

É o que aponta Tadeu Marino, subsecretário de Estado para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde, diante do volume de pacientes com perda de visão decorrente do diabetes.

“É preciso promover um atendimento básico qualificado, que faça o diagnóstico precocemente, para oferecer qualidade de vida ao paciente e ainda diminuir o impacto de consultas especializadas e o de internações.”

Há menos de um mês na presidência do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES), André Wiler Fagundes disse que ainda vai tomar ciência do atendimento realizado em todos os municípios para saber das dificuldades e o que precisa avançar a fim de garantir a qualidade de serviços.

“Pelas informações que já recebemos, muito coisa tem baixa cobertura. Mas ainda não fiz assembleia com todas as regionais para um diagnóstico preciso a fim de ver o que tem que ser trabalhado”, justifica.

André, que é secretário de Nova Venécia, destaca apenas as ações da região Norte que, segundo ele, assegura assistência adequada aos pacientes.

O presidente do Cosems conta que foi feito um planejamento com todas as equipes de atenção primária, com estratificação de risco para pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, para fazer um acompanhamento sistemático dessas pessoas.

André ressalta que a implantação de uma unidade da Rede Cuidar no município, para atendimento de pacientes de média complexidade da região, também contribui para melhorar a assistência.

Mas, questionado sobre um paciente de Nova Venécia, o lavrador João Narciso Dalvi, que reclama da demora no atendimento, o presidente do Cosems admite que existem problemas ainda não superados.

“A gente não pode falar em 100%. Sempre existe a possibilidade de um ou outro paciente ter dificuldades, ou por não frequentar a unidade de saúde, não conseguir controlar a doença, não ter alimentação adequada. Mas não é regra porque, uma vez identificado um paciente com complicações, vai ser colocado na Central de Vagas do Estado para ser acompanhado.”

O que é Diabetes: Doença crônica na qual o corpo não produz ou não usa adequadamente a insulina, hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue.

Complicações: Sem controle, o diabetes leva a uma série de problemas, como doença renal, amputação de pés e retinopatia diabética, que afeta os olhos.

Tipos de retinopatia:

O não-proliferativo é o mais comum e pode ser classificado em leve, moderado e grave, na medida em que os vasos sanguíneos dos olhos ficam bloqueados. Algumas vezes, o sangue pode vazar dentro da mácula (área principal da visão, com a qual se faz a distinção das coisas). É o edema macular: a visão embaça e pode ser totalmente perdida. Tratamento adequado permite a reversão do quadro.

Há também o tipo proliferativo, em que os vasos ficam totalmente obstruídos e não levam oxigênio à retina. Parte dela pode morrer, e novos vasos vão começar a crescer, mas são mais frágeis e podem vazar, causando a hemorragia vítrea, ou levar ao descolamento da retina.