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Cariacica

PA de Alto Lage é cenário de confusão por falta de atendimento médico

Segundo uma funcionária do local, que preferiu não ser identificada, o tumulto aconteceu porque a equipe médica estava desfalcada

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 14:57
Equipamentos do PA de Alto Lage, em Cariacica, foram destruídos por populares na noite deste sábado (31) Crédito: Internauta
Por falta de atendimento médico, populares quebraram a recepção do Pronto-Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage, em Cariacica. A confusão aconteceu na noite deste sábado (31). Cadeiras, computadores, pontos eletrônicos e outros equipamentos ficaram completamente destruídos.
Uma funcionária do PA, que preferiu não ser identificada, contou que quatro pediatras deveriam estar de plantão durante a noite deste sábado (31). Porém, segundo ela, apenas uma médica apareceu para trabalhar. Os outros três pediatras apresentaram atestados e não compareceram ao PA.
Ainda de acordo com a funcionária, a unidade sofreu com a falta de pediatras ao longo de todo o sábado (31), já que durante o dia outros médicos também apresentaram atestados.
"Ontem (sábado) durante o dia deveriam ter aproximadamente seis médicos pediatras para atender a população, na verdade somente três apareceram. Os outros deram atestado. As crianças que deveriam ter sido atendidas durante o dia, acumulou para noite. A noite deveria ter quatro médicos, e só uma apareceu. Os outros também deram atestado. Esses médicos que faltaram têm o costume de dar atestado em feriados e datas nobres", afirma.
De acordo com a funcionária, os responsáveis pelo PA foram avisados da situação e um pedido de reforço no atendimento médico foi feito porque eram muitas crianças à espera de uma consulta. 
"A gente sabe que a maioria desses atestados não são verdadeiros, mas ninguém apura a veracidade desses atestados. Os chefes dos plantões e até a secretária de saúde do município foram notificados. Pedimos mais médicos, por que uma única médica, sozinha, não tinha condições de atender mais de 100 crianças. O segurança avisou aos pais e outras pessoas que estavam lá que havia apenas uma médica atendendo e incitou a população a quebrar o PA. A polícia teve que ser chamada", conta.
VEJA VÍDEO DE COMO FICOU O PA
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
Na manhã deste domingo (1º), o PA do trevo voltou a funcionar, ainda que com alguns equipamentos quebrados. Procurada pelo Gazeta Online, a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus), afirmou que "a escala do plantão diurno no Pronto Atendimento Infantil do PA do Trevo foi desfalcada nesse sábado (31), com três dos cinco médicos previstos. Diante disso, as fichas de atendimento ambulatorial foram limitadas para não sobrecarregar o plantão noturno. À noite, estavam previstos dois pediatras, mas apenas uma compareceu", diz a nota.
A nota informa ainda que quando o plantão noturno teve início, 23 das 181 fichas do plantão anterior aguardavam atendimento. "A médica plantonista atendeu os pacientes remanescentes do plantão diurno e os retornos, e depois atendeu os casos de urgências e emergências. Depois que o atendimento foi limitado para urgências e emergências, os pais e responsáveis ficaram exaltados e quebraram os equipamentos da recepção do PA Infantil. A Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade para controlar o tumulto", esclarece.
A Secretaria Municipal de Saúde também informou que vai "apurar os motivos para a ausência dos médicos" e garantiu que no plantão diurno deste domingo (1º) na unidade conta com seis médicos. Segundo a pasta, o atendimento está normal no local.

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