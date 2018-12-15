PA de Alto Lage amanhece de porta fechadas e deixa mães em desespero

Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage está fechado neste sábado (15) Crédito: Edilson Apolinário da Silva

O Pronto Atendimento Infantil do PA de Alto Lage, em Cariacica, está fechado neste sábado (15). Sem expediente, muitos pacientes, em sua maioria mães com filhos pequenos passando mal, se aglomeraram na porta da unidade de saúde à espera de atendimento. De acordo com a Prefeitura de Cariacica, a situação é motivada pelo não comparecimento de alguns médicos no plantão.

São cerca de 20 mães com crianças que estão debaixo do sol e no calor. De acordo com o líder comunitário, Edilson Apolinário da Silva, muitas chegaram na madrugada e se depararam com o problema. Ele conta que a porta do local foi fechada por funcionários e há um cartaz informando sobre o não funcionamento.

No aviso colado na porta fechada, a informação é que não haverá atendimento, "excepcionalmente", neste sábado e que o PA volta com atendimento "normal" no domingo (16), a partir das 7h. A Prefeitura de Cariacica diz que está sendo realizado apenas atendimentos de urgência e emergência no local. Porém, a equipe da TV Gazeta esteve no local e viu criança chegar com o nariz sangrando e não ter atendimento.

Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage está fechado neste sábado (15) Crédito: Edilson Apolinário da Silva

"A médica que estava lá saiu pela porta dos fundos, a porta da frente está lacrada, tem um aviso dizendo que não vai ter atendimento hoje. Eu moro distante daqui, vim a pé e não tem atendimento, é um descaso", diz o líder comunitário, afirmando que há funcionários na recepção.

Algumas mães informaram à equipe de reportagem da TV Gazeta que o PA do Trevo está fechado desde meia noite. Algumas disseram que funcionários recomendam que elas procurem atendimento no Hospital Infantil de Vila Velha. "Isso é um absurdo. Estamos esperando há horas nessa situação. Eu não tenho dinheiro para levar meu filho até Vila Velha", disse uma das mães à equipe da TV Gazeta.

PREFEITURA DE CARIACICA

A prefeitura foi procurada para esclarecer a situação. Por meio de nota, o órgão disse que apenas um médico está atendendo no PA Infantil devido aos outros três profissionais escalados não terem comparecido.

"De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o Pronto Atendimento Infantil conta com apenas um médico em atendimento. Outros três profissionais extras estavam escalados, mas não compareceram. A Semus informa ainda que, está sendo realizado apenas atendimentos de urgência e emergência. A orientação é que o cidadão procure atendimento no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves  HIMABA, em Vila Velha", diz a nota.