Os transtornos da chuva de Norte a Sul do Espírito Santo

A forte chuva que atinge o Espírito Santo desde a última segunda-feira (5) trouxe transtornos para diversos municípios. De acordo com o boletim de, divulgado às 16h30 desta sexta-feira (9), Aracruz, no Norte do Estado, nas últimas 24 horas, acumulou 183.67 mm de chuva.

Pelo menos 86 pessoas estavam desabrigadas e 95 desalojadas em todo o Estado, no total de 181 moradores. Mas na noite desta sexta, o número teve um aumento e foi 240, sendo 100 pessoas desabrigadas e 140 desalojadas, de acordo com a Defesa Civil Estadual.