Os transtornos da chuva de Norte a Sul do Espírito Santo

A forte chuva que atinge o Espírito Santo desde a última segunda-feira (5) trouxe transtornos para diversos municípios. De acordo com o boletim de Defesa Civil Estadual, divulgado às 16h30 desta sexta-feira (9), Aracruz, no Norte do Estado, nas últimas 24 horas, acumulou 183.67 mm de chuva.
Pelo menos 86 pessoas estavam desabrigadas e 95 desalojadas em todo o Estado, no total de 181 moradores. Mas na noite desta sexta, o número teve um aumento e foi 240, sendo 100 pessoas desabrigadas e 140 desalojadas, de acordo com a Defesa Civil Estadual.
No município, no bairro Morobá, 48 pessoas estão desabrigadas e foram instaladas provisoriamente na Escola Onório Nunes de Jesus, localizada no bairro. Ainda em Aracruz, houve alagamentos, deslizamentos e queda de muros no bairro Limão e em Cupido. Na encosta da ES 124, que liga Aracruz a Guaraná, no bairro Taquaral, houve deslizamento de terra e a metade de pista ficou interditada.
Em Vitória, houve a queda de um muro na Praia do Canto e casos de deslizamentos de terra em São Pedro, Fradinhos e Santa Tereza. Na Ilha das Caieiras e Santo Antônio, um barranco desabou e atingiu um muro. No bairro Santa Tereza, uma pedra rolou e deixou 11 desabrigados. Na Capital, 27 pessoas estão desalojadas.
Vila Velha registrou diversos pontos de alagamentos. Pelo menos duas residências foram interditadas. Duas árvores de grande porte correm o risco de cair e duas casas estão em observação no Morro da Boa Vista. Ao total, 32 famílias estão desalojadas.
Já em Ibiraçu, região Norte do Espírito Santo, o acesso ao Hospital Ibiraçu foi obstruído devido a danos na via, que foi ocasionado pela chuva. Também no município, 15 pessoas estão desalojadas e dois desabrigados.
Em Santa Leopoldina árvores caíram sobre residências e rede elétrica. No Centro, um muro caiu. Já em Vargem Alta, a queda de um muro em Castelinho deixou um morador desalojado. Uma casa desabou também em Castelinho, mas não houve vítimas. Em Jaciguá, houve o rolamento de uma pequena pedra próximo a residências.
Linhares também registrou queda de parede de uma residência devido à chuva. Oura casa também ficou danificada, no bairro Nova Esperança. O deslizamento de terra obstruiu parcialmente uma rua no bairro Centro. Ao total, oito moradores estão desalojadas no município.
Em Anchieta, um rio localizado em Jabaquara subiu e está sendo monitorado pela Defesa Civil Municipal. Duas famílias saíram das residências e foram inclusas no aluguel social.