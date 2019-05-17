ALERTA

Os cuidados a serem tomados ao comprar uma bicicleta usada

De acordo com a Polícia, o roubo de bicicletas acontece porque existem pessoas para comprar esses produtos roubados. Para evitar problemas, delegado dá dicas de como se precaver na hora da compra

Publicado em 17 de maio de 2019 às 01:09 - Atualizado há 6 anos

Os cuidados a serem tomados ao comprar uma bicicleta usada Crédito: Pixabay

A morte do ciclista nas Cinco Pontes, entre Vitória e Vila Velha, nesta semana reacende um alerta importante para a população: os cuidados ao comprar uma bicicleta usada. De acordo com a Polícia, o roubo dessas bicicletas acontece porque existem pessoas para comprar esses produtos roubados. Por isso, a população deve ter cautela na hora de comprar uma bicicleta usada para não alimentar ainda mais a cadeia de receptação.

Os cuidados a serem tomados ao comprar uma bicicleta usada

Afim de alertar os consumidores, o delegado titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, Henrique Vidigal, dá algumas dicas de como se precaver na hora de adquirir uma bicicleta. Primeiro, o delegado recomenda que sejam procuradas lojas reconhecidas e já estabelecidas no mercado para garantir uma compra segura. Para evitar frustrações e até o crime de receptação, o delegado aconselha evitar compras pela internet, principalmente quando a mercadoria tem um valor bem abaixo do praticado.

“Muitas pessoas que fazem receptação desses produtos vendem pela internet e sempre em um valor abaixo de mercado. Não tem como a pessoa achar que vai acontecer um milagre e comprar um produto de R$ 10 mil por R$ 1 mil. Então, se verificar essa discrepância no preço, já deve ter uma desconfiança. E a pessoa que compra esse tipo de produto está sujeita a uma penalidade, pode ser presa em flagrante pelo crime de receptação”, disse.

Além disso, o delegado dá outras dicas para se ter a procedência da bicicleta usada na hora da compra. Nota fiscal, declaração de compra, contratos e até mesmo um recibo de compra e venda são ferramentas para não se dar mal ao adquirir o produto.

“Pedir nota fiscal. Todas as lojas são obrigadas a conceder ao cliente, caso ele perca a nota fiscal, uma declaração de compra. Faz um contrato, um recibo de compra e venda, pega uma declaração da pessoa, tira cópia do documento. A pessoa tem que tomar todos esses cuidados para não acabar comprando gato por lebre”, explicou.

O delegado também explicou o trabalho de investigação que vem sendo realizado pela Polícia para coibir essa prática. A identificação dos receptadores é o principal alvo das autoridades.

“A gente sempre tem buscado identificar as pessoas que estão receptando esses produtos, fazendo a prisão dos proprietários desses estabelecimentos pelo crime de receptação qualificada, para evitar que aquele meliante que está na rua ceifando uma vida, praticando um crime bárbaro como aconteceu com o ciclista, tenha para quem repassar o produto. Se ele não tiver para quem vender, obviamente ele vai deixar de praticar esse crime, porque ele não vai praticar um furto ou roubo de bicicleta para ficar com 30, 40, 50 bicicletas na residência. Ele faz porque tem quem compre”.

A reportagem solicitou à Secretaria Estadual de Segurança Pública o número de bicicletas roubadas e/ou furtadas na Grande Vitória, mas, o órgão informou que ainda não realiza esse tipo de levantamento específico.

Registro de bicicleta

No aplicativo 'Bike Registrada' o ciclista pode registrar a bicicleta e dizer se ela for roubada para que outras pessoas tenham acesso a informação durante consulta Crédito: Reprodução

Uma plataforma criada para registro de bicicletas vem auxiliando compradores na hora de adquirir uma bike usada ao apontar se a mesma é roubada ou não. O site e aplicativo “Bike Registrada” oferece ao ciclista a opção de registrar o veículo em um banco de dados que pode ser acessado por qualquer pessoa. Ali, são imputadas informações como o chassi da bicicleta, características personalizadas, além de dados de identificação do proprietário, como explica o fundador da plataforma, Alexandre Ramos.

“Assim, qualquer pessoa que consultar o número do chassi da bike, vai saber quem é o proprietário e o status dessa bicicleta, se ela é roubada ou não”.

Aplicativo permite registro e auxila na recuperação de bicicletas

Para auxiliar na identificação e recuperação de bicicletas roubadas, a Prefeitura de Vitória realizou uma parceria com o 'Bike Registrada'. Desde 2017, 2428 usuários registraram suas bicicletas na cidade. De lá para cá, 105 acusaram no próprio aplicativo que tiveram o bem roubado, e destes, 28 tiveram as bikes recuperadas. O secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira, fala sobre a ajuda da plataforma na recuperação das bicicletas.

Segundo o secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira, 28 bicicletas foram recuperadas com a ajuda do aplicativo Crédito: José Carlos Schaeffer

“A Guarda Municipal, se por acaso conseguir recuperar alguma bicicleta, ela tem condição de usando esse software, descobrir quem é o proprietário e acioná-lo. Claro, que você tem que levar numa delegacia, mas já avisa ao dono que ela está sendo levada para lá onde nas tratativas com o delegado pode ser resgatada”, explicou.

O cadastro pode ser feito no site bikeregistrada.com.br ou no aplicativo Bike Registrada em smartphones.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta